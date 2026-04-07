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Sucesso nacional

Comédia "Agora é que são elas!", com Maria Clara Gueiros, chega ao ES

Espetáculo será apresentado em abril e conta com três grandes nomes da comédia: Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 13:45

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens Crédito: Pino Gomes
O espetáculo “Agora É Que São Elas!” desembarca em Vitória entre os dias 24 e 26 de abril, no Teatro Universitário da Ufes. Sucesso de público por onde passou, a comédia ganhou uma sessão extra no sábado (25), às 18h, além das apresentações já previstas na sexta e no sábado, às 20h, e no domingo, às 17h.
No palco, as atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens em nove esquetes escritos e dirigidos por Fábio Porchat. A montagem aposta em situações cotidianas, com humor ágil e de identificação imediata, explorando comportamentos e relações contemporâneas.
Os textos misturam criações recentes com materiais escritos por Porchat ainda nos anos 2000, quando estudava na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Parte desse conteúdo chegou a ser encenado ao lado de Paulo Gustavo, e, duas décadas depois, segue atual ao retratar hábitos e manias que continuam presentes no dia a dia.
Entre os quadros apresentados está “Superstição”, que mostra o reencontro de duas amigas com visões opostas sobre crenças, e “Selfie”, que aborda uma situação constrangedora entre fã e artista. Já o esquete “Meu Bebê” traz um casal obcecado em comparar o próprio filho com outras crianças, em uma crítica bem-humorada às pressões da maternidade e paternidade.
Comédia é escrita e dirigida por Fábio Porchat e aborda situações cotidianas
Comédia é escrita e dirigida por Fábio Porchat e aborda situações cotidianas Crédito: Pino Gomes
A montagem reúne três gerações da comédia brasileira. Maria Clara Gueiros, que iniciou a carreira no teatro nos anos 1980, ganhou projeção nacional na televisão. Júlia Rabello se tornou conhecida pelo trabalho no Porta dos Fundos e em novelas, enquanto Priscila Castello Branco construiu trajetória no teatro e no stand-up.
Sem troca de figurinos ou grandes recursos de caracterização, a dinâmica do espetáculo também abre espaço para improvisos que surgem a partir da interação com a plateia, tornando cada apresentação única.

Serviço

Espetáculo “Agora É Que São Elas!”
  • Local: Teatro Universitário da Ufes, em Vitória
  • Quando: dias 24, 25 e 26 de abril
  • Ingressos: a partir de R$ 60, pelo sympla

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