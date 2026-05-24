Homem é baleado no rosto dentro de carro em Cariacica

Um homem de 45 anos foi baleado na noite de sábado (23), no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro de um veículo, com sangramento no rosto provocado por disparos de arma de fogo. O nome do baleado não foi divulgado.





Ainda de acordo com a corporação, o ferido relatou que os tiros foram efetuados por indivíduos que estavam em uma motocicleta. Ele estava desorientado e não conseguiu informar a possível motivação do crime nem repassar as características dos suspeitos.





O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





O caso aconteceu após quatro pessoas, sendo três de uma mesma família, serem assassinadas em Flexal II, na mesma cidade.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.





A corporação informou ainda que, para preservar as investigações, não divulgará outras informações. A população pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, pelo telefone, pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br⁠ ou pelo WhatsApp no número (27) 99253-8181.