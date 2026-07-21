Segundo episódio do “Se Cuida Inverno” promete aquecer a programação da TV Gazeta neste sábado (25)

No inverno, cada hábito faz diferença. E é de olho nestes cuidados que transformam a rotina e promovem mais qualidade de vida que giram os assuntos do segundo episódio do “Se Cuida Inverno”, que vai ao ar neste sábado (25), às 8h30, na TV Gazeta.





Em uma edição dedicada ao bem-estar, o especial reúne informação e histórias inspiradoras para mostrar de que forma os capixabas podem atravessar a estação mais fria do ano com mais saúde e conforto.





Desta vez, entre os destaques do programa, está o universo dos chás. Por lá, a produção explora seus diferentes tipos, benefícios e formas de consumo. O especial também busca entender a relação entre atividade física e saúde mental, mostrando como os cuidados com ela evoluíram ao longo das últimas cinco décadas.





O episódio também acompanha exemplos de idosos que mantêm uma rotina de exercícios físicos mesmo diante da queda das temperaturas, revelando como a prática regular de atividades ajuda a aliviar dores, preservar a mobilidade e ampliar a qualidade de vida.





Outra frente que o segundo episódio do Se Cuida Inverno aborda é o chamado “turismo do sono”, visitando locais do ES de clima mais frio para investigar se as baixas temperaturas realmente favorecem noites de descanso que prolongam o bem-estar.



