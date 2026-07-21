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Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema, diz portal

Imóvel de dois pavimentos está sendo construído em uma grande propriedade no Noroeste capixaba e terá cinco suítes, incluindo uma master
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 11:59

Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema
Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema Reprodução Instagram @projetoau.arquitetura

Richarlison está preparando um novo refúgio no Espírito Santo. De acordo com o portal Extra, o atacante capixaba, conhecido como "Pombo" ou "Pai do Bebê", está construindo uma mansão em uma grande propriedade em Nova Venécia, sua terra natal. As obras no terreno, conhecido como Sítio Andrade, começaram em 2025.


Cercada por muito verde, a propriedade contará com uma estrutura de lazer que inclui lago e campo de futebol society, que já foi concluído. O projeto arquitetônico da residência prevê ainda dois pavimentos e ambientes pensados para aproveitar a paisagem natural do terreno.


No térreo, a mansão terá sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e uma sala de cinema. O segundo pavimento será reservado à área íntima, com quatro suítes, além de uma suíte master.

Projeto da nova mansão do Richarlison em Nova Venécia
Projeto da nova mansão do Richarlison em Nova Venécia Reprodução Instagram @projetoau.arquitetura

Um dos diferenciais do projeto é justamente a integração da construção com os elementos já existentes na propriedade. O lago e uma grande formação rochosa presente no terreno foram incorporados à proposta arquitetônica.


"Aqui, o projeto nasce do próprio lugar, sem se impor à natureza. A casa foi pensada para pousar sobre a pedra, respeitando a paisagem existente e valorizando cada elemento natural ao redor", explicou nas redes sociais a empresa responsável pelo projeto.

No térreo, a mansão terá sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e uma sala de cinema.
No térreo, a mansão terá sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e uma sala de cinema. Reprodução Instagram @projetoau.arquitetura

Atualmente jogador do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, o capixaba deverá utilizar a propriedade como um refúgio durante suas temporadas no Brasil ao lado da esposa, Amanda Araújo, e do filho, Richarlison Júnior.


Informações do portal de notícias Extra

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