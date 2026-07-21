Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema, diz portal

Richarlison está preparando um novo refúgio no Espírito Santo. De acordo com o portal Extra, o atacante capixaba, conhecido como "Pombo" ou "Pai do Bebê", está construindo uma mansão em uma grande propriedade em Nova Venécia, sua terra natal. As obras no terreno, conhecido como Sítio Andrade, começaram em 2025.
Cercada por muito verde, a propriedade contará com uma estrutura de lazer que inclui lago e campo de futebol society, que já foi concluído. O projeto arquitetônico da residência prevê ainda dois pavimentos e ambientes pensados para aproveitar a paisagem natural do terreno.
No térreo, a mansão terá sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e uma sala de cinema. O segundo pavimento será reservado à área íntima, com quatro suítes, além de uma suíte master.
Um dos diferenciais do projeto é justamente a integração da construção com os elementos já existentes na propriedade. O lago e uma grande formação rochosa presente no terreno foram incorporados à proposta arquitetônica.
"Aqui, o projeto nasce do próprio lugar, sem se impor à natureza. A casa foi pensada para pousar sobre a pedra, respeitando a paisagem existente e valorizando cada elemento natural ao redor", explicou nas redes sociais a empresa responsável pelo projeto.
Atualmente jogador do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, o capixaba deverá utilizar a propriedade como um refúgio durante suas temporadas no Brasil ao lado da esposa, Amanda Araújo, e do filho, Richarlison Júnior.
Informações do portal de notícias Extra