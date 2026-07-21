Richarlison constrói mansão no ES com campo de futebol, lago e cinema, diz portal

Richarlison está preparando um novo refúgio no Espírito Santo. De acordo com o portal Extra, o atacante capixaba, conhecido como "Pombo" ou "Pai do Bebê", está construindo uma mansão em uma grande propriedade em Nova Venécia, sua terra natal. As obras no terreno, conhecido como Sítio Andrade, começaram em 2025.





Cercada por muito verde, a propriedade contará com uma estrutura de lazer que inclui lago e campo de futebol society, que já foi concluído. O projeto arquitetônico da residência prevê ainda dois pavimentos e ambientes pensados para aproveitar a paisagem natural do terreno.





No térreo, a mansão terá sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e uma sala de cinema. O segundo pavimento será reservado à área íntima, com quatro suítes, além de uma suíte master.