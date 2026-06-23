“Pai do bebê” de volta a terras capixabas. Nos últimos dias, a influenciadora digital, Amanda Araujo, compartilhou nas redes sociais registros da visita que fez a Nova Venécia, junto do companheiro, o craque Richarlison, que é natural do município do Noroeste do Estado.
Nas imagens, Amanda e o jogador aparecem em momentos de descontração desbravando as belezas da região. Quem também aparece nas imagens é o filho do casal, o pequeno Richarlison Jr., ou, para os mais íntimos, “o bebê”.
Se você abriu seu celular nos últimos dias, muito provavelmente leu os termos “tio do bebê”, “pai do bebê” e “ex-grá”. O “pai do bebê”, que também atende por “Pombo”, recebeu esse apelido depois do irmão de Amanda — o influenciador Dudu Daibert — viralizar nas redes sociais em vídeos onde aparece se referindo ao sobrinho apenas como “bebê”.
Rapidamente, os internautas começaram a interpretar que o apelido se deu porque Dudu não queria pronunciar o nome do pequeno. Contudo, quem já seguia e acompanhava a família sabe que esses apelidos eram utilizados há tempo.
Quando Amanda engravidou, seu irmão passou a se referir a ela nas redes sociais como “Grá” (abreviação para “grávida”). Richarlison Jr., que já era referenciado como “bebê” durante a gestação, continuou sendo chamado dessa forma mesmo depois do nascimento, enquanto sua mãe foi promovida a “ex-grá”, pelo irmão — que se tornou o “tio do bebê”. Dessa forma, nasceu a “família do bebê”.
Durante a passagem pelo interior do Estado, Amanda também compartilhou com seus seguidores momentos em que visita a casa onde Richarlison viveu parte da vida e, também, fazem menção a um imóvel que está sendo construído pelo jogador no município.