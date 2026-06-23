“Pai do bebê” de volta a terras capixabas. Nos últimos dias, a influenciadora digital, Amanda Araujo, compartilhou nas redes sociais registros da visita que fez a Nova Venécia, junto do companheiro, o craque Richarlison, que é natural do município do Noroeste do Estado.





Nas imagens, Amanda e o jogador aparecem em momentos de descontração desbravando as belezas da região. Quem também aparece nas imagens é o filho do casal, o pequeno Richarlison Jr., ou, para os mais íntimos, “o bebê”.





Se você abriu seu celular nos últimos dias, muito provavelmente leu os termos “tio do bebê”, “pai do bebê” e “ex-grá”. O “pai do bebê”, que também atende por “Pombo”, recebeu esse apelido depois do irmão de Amanda — o influenciador Dudu Daibert — viralizar nas redes sociais em vídeos onde aparece se referindo ao sobrinho apenas como “bebê”.