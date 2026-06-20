Com dor de barriga, Simone Mendes interrompe show: "Deixa eu ir no banheiro"

A cantora Simone Mendes, 42, interrompeu o show que fez no evento Mossoró Cidade Junina, no Rio Grande do Norte, na madrugada deste sábado (20), após sentir uma dor de barriga intensa.





"Vou falar a verdade para vocês. Estou com medo de viralizar de novo. Faz dois dias que estou com dor de barriga. Estou suando para não ir ao banheiro, vocês nem imaginam. Posso ir ao banheiro? Pelo amor de Deus, deixa eu ir ao banheiro", disse a cantora.





Com a ausência da artista no palco, ela contou com a ajuda da banda para segurar o show por alguns minutos enquanto ia ao banheiro. "Aquela dor de barriga fininha, bem fininha. Está pensando que estrada é fácil? Comeu um negócio é errado ó", destacou a artista. "A dor de barriga é ligeira, ela não espera", acrescentou.









Horas depois, Simone postou um vídeo do momento no Instagram, e ainda brincou. "A dor de barriga, às vezes, não escolhe dia, lugar nem hora... Ela é terriveeeeel", completou.