Karoline Lima e Léo Pereira trocam beijo após jogo do Brasil

Foi com um beijo que o casal Karoline Lima e Léo Pereira comemorou a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A influenciadora e o zagueiro da Seleção Brasileira foram filmados trocando um beijo nas arquibancadas depois da vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19).





O registro foi feito pelas câmeras da CazéTV e postado nas redes sociais do canal. "O amor na Copa do Mundo é muito lindo! Nosso casal finalmente está de volta", escreveu o administrador da página.





A modelo já tinha movimentado as redes sociais ao surgir usando uma camisa personalizada da Seleção Brasileira com o nome e o número de Léo Pereira. Karoline está nos Estados Unidos acompanhando a competição pela Casa Ronaldo, projeto comandado por Ronaldo Nazário.