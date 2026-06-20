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O amor venceu

Karoline Lima e Léo Pereira trocam beijo após jogo do Brasil

A influenciadora e o zagueiro da Seleção Brasileira foram filmados trocando um beijo nas arquibancadas depois da vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19)
Por Redação

Por Redação

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 11:03

Karoline Lima e Léo Pereira comemorar vitória da seleção brasileira
Karoline Lima e Léo Pereira comemorar vitória da seleção brasileira Reprodução @CazéTV

Foi com um  beijo que o casal Karoline Lima e Léo Pereira comemorou a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A influenciadora e o zagueiro da Seleção Brasileira foram filmados trocando um beijo nas arquibancadas depois da vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19).


O registro foi feito pelas câmeras da CazéTV e postado nas redes sociais do canal. "O amor na Copa do Mundo é muito lindo! Nosso casal finalmente está de volta", escreveu o administrador da página.


A modelo já tinha movimentado as redes sociais ao surgir usando uma camisa personalizada da Seleção Brasileira com o nome e o número de Léo Pereira. Karoline está nos Estados Unidos acompanhando a competição pela Casa Ronaldo, projeto comandado por Ronaldo Nazário. 

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