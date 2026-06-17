João Gomes ganha microfone de R$ 300 mil da esposa Ary Mirelle e reage: 'Nem sei se mereço'

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, presenteou o cantor com um microfone profissional avaliado em aproximadamente R$ 300 mil no Dia dos Namorados. Emocionado, ele revelou que o equipamento era um sonho antigo.
Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:28
Ary Mirelle, esposa de João Gomes, presenteou o cantor com um microfone profissional avaliado em aproximadamente R$ 300 mil no Dia dos Namorados. Emocionado, ele revelou que o equipamento era um sonho antigo.
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