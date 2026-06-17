João Gomes ganha microfone de R$ 300 mil da esposa Ary Mirelle e reage: 'Nem sei se mereço'

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, presenteou o cantor com um microfone profissional avaliado em aproximadamente R$ 300 mil no Dia dos Namorados. Emocionado, ele revelou que o equipamento era um sonho antigo.

O vídeo da surpresa foi compartilhado por Ary hoje (16) nas redes sociais. A influenciadora conta que escolheu o presente como forma de incentivar o marido na música. "João tinha um sonho de ter um certo microfone e sempre me falava disso", escreveu.





Nos comentários da publicação, o artista fez uma longa declaração para a esposa. João conta que atravessava um período de insegurança para voltar ao estúdio e agradece o incentivo de Ary.





O pernambucano também relembrou o início da carreira e afirmou que a companheira acompanhou toda a sua trajetória até o sucesso. "Obrigado por me fazer levantar da cama nos dias em que eu me sentia inseguro", escreve.





João ainda declarou que terá dificuldade para retribuir todo o apoio recebido e reforçou o amor pela esposa e pela família que construíram juntos. Eles são pais de Jorge, 2, e Joaquim, de nove meses.





"Meu coração sabia desde o dia em que te conheci que eu ia te amar desse jeito, sem medida, e que seria feliz com você", afirma o cantor.