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João Gomes ganha microfone de R$ 300 mil da esposa Ary Mirelle e reage: 'Nem sei se mereço'

Influenciadora compartilhou vídeo da surpresa nas redes sociais nesta terça-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:28

João Gomes ganha microfone de R$ 300 mil da esposa Ary Mirelle
João Gomes ganha microfone de R$ 300 mil da esposa Ary Mirelle Reprodução/Instagram/@joaogomescantor

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, presenteou o cantor com um microfone profissional avaliado em aproximadamente R$ 300 mil no Dia dos Namorados. Emocionado, ele revelou que o equipamento era um sonho antigo.


O vídeo da surpresa foi compartilhado por Ary hoje (16) nas redes sociais. A influenciadora conta que escolheu o presente como forma de incentivar o marido na música. "João tinha um sonho de ter um certo microfone e sempre me falava disso", escreveu.


Nos comentários da publicação, o artista fez uma longa declaração para a esposa. João conta que atravessava um período de insegurança para voltar ao estúdio e agradece o incentivo de Ary.


O pernambucano também relembrou o início da carreira e afirmou que a companheira acompanhou toda a sua trajetória até o sucesso. "Obrigado por me fazer levantar da cama nos dias em que eu me sentia inseguro", escreve.


João ainda declarou que terá dificuldade para retribuir todo o apoio recebido e reforçou o amor pela esposa e pela família que construíram juntos. Eles são pais de Jorge, 2, e Joaquim, de nove meses.


"Meu coração sabia desde o dia em que te conheci que eu ia te amar desse jeito, sem medida, e que seria feliz com você", afirma o cantor.

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