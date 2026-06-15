Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez lamenta morte do cantor em postagem nas redes sociais

Melanie Martinez, 31 anos, lamentou, em postagem no Instagram, a morte de Oliver Tree, 32, cantor e seu ex-namorado, que foi uma das seis vítimas do acidente entre dois helicópteros que aconteceu no Rio de Janeiro na manhã de domingo, 14. Os dois namoraram entre 2019 e 2021, mantendo uma relação de amizade após o término.





“É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um momento tão específico e formador da sua vida pode partir de repente”, escreveu a cantora nos stories. “[Oliver] era tão dedicado à sua arte, algo que eu admirava e respeitava profundamente. Acho que todos que o conheciam vão olhar para trás e lembrar daqueles momentos de riso e alegria que ele despertava tão facilmente. Sua risada era contagiante e calorosa.”





“Sua habilidade de liderar criativamente e agir sem perder seu maravilhamento infantil era inspirador. Ele tinha um coração gentil e era um verdadeiro artista de todas as formas.”





Melanie concluiu sua homenagem dizendo ter certeza de que Tree está “fazendo os anjos rirem”. “Ficarei me perguntando que loucuras e projetos criativos você está planejando no céu.”

Tree estava viajando pelo Brasil após se apresentar em São Paulo, no último dia 6. O cantor estava em turnê pela América Latina, tendo passado por México, Argentina e Chile antes do show na capital paulista.