Orla de Vitória: ordenamento do espaço público exige ações e fiscalização

Essa condição de ocupação indevida se acelerou nos últimos tempos, criando constrangimentos e frequentemente risco de acidentes, tanto para quem caminha como para quem apenas quer desfrutar da bela paisagem, tornando o uso do espaço público mais vulnerável para pedestres, especialmente idosos e crianças.





À época da pandemia, este espaço da orla passou a ser ocupado para atividades esportivas, um movimento louvável que preza a saúde e o esporte. As canoas se restringiam a ocupar a área da Guarderia, e as quadras de beach tennis ocupavam apenas parte da areia da praia.





Porém, essas atividades cresceram de forma descontrolada, e hoje elas ocupam praticamente toda a orla. O pedestre se intimida e tem que recuar o passo diante de obstáculos e das bicicletas no calçadão, que optam por não utilizar a ciclovia ao lado.





Não há fiscalização para controle do uso e da velocidade das bicicletas nas calçadas nem mesmo para acomodação de canoas e track foods com inúmeras mesas e cadeiras.





A música alta na praia também gera conflitos, e o simples prazer de ir à praia ou passear no calçadão para apenas deleitar o mar, a brisa e a areia da praia, sem ter que se desviar de algum obstáculo para evitar eventuais transtornos, tornou-se um problema rotineiro.





E uma outra questão relevante é que não havia um controle na apropriação e privatização do uso do espaço público. Quais eram os critérios de seleção para estabelecimento de uma atividade lucrativa a partir do uso de um espaço livre público, ou eles nunca existiram?