Dinheiro digital deixou de representar apenas moeda

O modelo tradicional de investigação documental foi progressivamente substituído por uma lógica estrutural baseada em grafos, conexões de rede e análise de comportamento financeiro recorrente.





A prova econômica deixa de ser meramente contábil e passa a assumir dimensão relacional, permitindo identificar estruturas ocultas de movimentação patrimonial e fluxos indiretos de recursos.





No universo dos criptoativos, a expansão regulatória intensificou ainda mais esse cenário de vigilância financeira. A Receita Federal ampliou significativamente as obrigações informacionais relacionadas a operações com ativos virtuais, especialmente após a implementação do regime DeCripto, instituído pela Instrução Normativa nº 2.291/2025.





Exchanges nacionais e operadores vinculados a plataformas estrangeiras passaram a ser submetidos a deveres rigorosos de identificação e reporte. A exigência de comunicação de hashes de transações, identificação de carteiras digitais e detalhamento da origem e destinação econômica dos ativos evidencia o avanço do controle estatal sobre o mercado de ativos virtuais.





Nesse ambiente, a divisão de competências entre Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou-se fundamental. O Banco Central concentra sua atuação sobre moeda, meios de pagamento, estabilidade sistêmica e funcionamento das instituições financeiras. Já a CVM exerce controle sobre ativos digitais que assumem natureza de investimento coletivo ou promessa de rentabilidade.





A consequência prática desse modelo regulatório é a transformação das instituições financeiras em agentes permanentes de análise comportamental. O banco contemporâneo deixou de atuar exclusivamente como depositário de valores para operar como sofisticado centro de inteligência de dados. O valor econômico do cliente passa a decorrer não apenas do patrimônio mantido em conta, mas principalmente da previsibilidade de seu comportamento financeiro.