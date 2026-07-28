Criminosos virtuais: anonimato absoluto praticamente não existe mais

Dados recentes divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do sistema Datajud, demonstram aumento significativo no número de processos relacionados a crimes cibernéticos entre 2024 e 2025, especialmente nos casos de estelionato eletrônico e invasão de dispositivos informáticos. Estudos apontam crescimento superior a 5.000% em determinados tipos de ações penais envolvendo fraudes digitais.



Além disso, informações da Polícia Federal indicam ampliação constante das operações de combate aos crimes, envolvendo fraudes bancárias eletrônicas, crimes de alta tecnologia, exploração sexual infantojuvenil e de ódio praticados na internet.





A Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER) atua nacionalmente em conjunto com delegacias especializadas e setores de inteligência digital.



É importante destacar que o anonimato absoluto praticamente não existe no ambiente digital. Autoridades policiais e órgãos de persecução penal tem atualmente formas de rastrear endereços IP, identificar dispositivos, localizar usuários e produzir provas digitais robustas para subsidiar investigações e ações penais.



Nesse contexto, o papel do legislador torna-se indispensável. O Código Penal brasileiro foi instituído em 1940, período distinto da realidade tecnológica atual. O legislador daquela época jamais poderia prever a existência dos crimes praticados em plataformas virtuais. Por essa razão, cabe ao Poder Legislativo atualizar e adequar a legislação penal às novas formas de criminalidade.

