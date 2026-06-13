Morre 'Vovô Anésio', idoso de 88 anos que viralizou nas redes ao mostrar rotina com neto

Conhecido como "Vovô Anésio" nas redes sociais, o influenciador Anésio Fiori morreu neste sábado (13), aos 88 anos. A família comunicou que ele estava internado em um hospital em Araraquara (SP) após sofrer uma parada cardiorrespiratória.





Nas redes, Anésio era apelidado de "vovô do Brasil". O perfil dele tinha mais de 6,8 milhões de seguidores no TikTok e 6,4 milhões no Instagram. Nessas contas, o neto de Anésio, Caio Fiori, mostrava a rotina ao lado do avô e da avó, Elza.





Anésio ficou conhecido nas redes sociais como "vovô do Brasil".