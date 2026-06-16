Neymar anuncia que será pai novamente e revela chegada de mais uma menina

Neymar, de 34 anos, vai aumentar a família. O jogador anunciou nesta segunda-feira (15) que será pai novamente. A bebê é fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, de 32 anos, e será a terceira filha do casal.





A novidade foi compartilhada nas redes sociais por meio de um vídeo em família. Nas imagens, aparecem Neymar, Bruna, as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, primeiro filho do atacante, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.





"Temos uma novidade para contar para vocês", escreveu Bruna na legenda da publicação.

O vídeo também revelou o sexo do bebê. Em uma celebração marcada pela cor rosa, a família confirmou que espera mais uma menina.





Com a chegada da nova filha, Neymar amplia ainda mais a família. O jogador já é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel, e agora se prepara para a chegada de mais uma herdeira.