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Papai

Neymar anuncia que será pai novamente e revela chegada de mais uma menina

Jogador e Bruna Biancardi compartilharam a novidade nas redes sociais; bebê será a terceira filha do casal e aumenta a família do craque
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 21:25

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Neymar, de 34 anos, vai aumentar a família. O jogador anunciou nesta segunda-feira (15) que será pai novamente. A bebê é fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, de 32 anos, e será a terceira filha do casal.


A novidade foi compartilhada nas redes sociais por meio de um vídeo em família. Nas imagens, aparecem Neymar, Bruna, as filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, primeiro filho do atacante, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.


"Temos uma novidade para contar para vocês", escreveu Bruna na legenda da publicação.

O vídeo também revelou o sexo do bebê. Em uma celebração marcada pela cor rosa, a família confirmou que espera mais uma menina.


Com a chegada da nova filha, Neymar amplia ainda mais a família. O jogador já é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel, e agora se prepara para a chegada de mais uma herdeira.

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