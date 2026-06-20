César Tralli emociona seguidores ao homenagear a irmã falecida

O jornalista César Tralli emocionou seus seguidores ao publicar um relato sobre a irmã, Gabriela Tralli, que morreu em 2018 em decorrência de complicações após uma cirurgia cardíaca.





Gabi nasceu com síndrome de Noonan, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento de várias partes do corpo. “Este fim de semana que passou foi aniversário desta garotinha, Gabriela, minha irmã, a maior lição de vida que tive até hoje. Quando ela nasceu, eu tinha seis anos e me lembro bem do desafio que foi para a minha família fazer com que ela sobrevivesse e se desenvolvesse”, começou ele.





Tralli também comentou sobre a saudade que sente da irmã. “Ela nos trouxe tantas alegrias e orgulho. Gabi foi uma lição de vida em todos os sentidos sobre o amor incondicional, sinceridade, humildade e pureza de uma eterna criança. Tive o privilégio de conviver com ela por 40 anos. Sinto muita saudade da Gabi, que é muita luz na vida da gente. Te amo, minha irmã”, concluiu.