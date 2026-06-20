Filha de Leonardo quebra dente após cair em noite romântica

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo mostrou o dente quebrado após cair em uma noite romântica. Nas redes sociais, ela contou que foi comemorar o Dia dos Namorados, quando caiu e quebrou o dente, o que chamou de "desastre".

"Eu caí com a boca no chão, tanto que machucou só aqui e mais nada, graças a Deus. Quebrou o dente. Caí porque eu não tinha comido direito, a gente bebeu e, eu não sei, eu acho que eu devo ter desmaiado, porque realmente eu não me lembro'', disse.

A influencer compartilhou sua ida ao dentista para restaurar a parte quebrada do dente. Ela explicou que, por momento, é um encaixe provisório, mas que irá voltar como era antes da quebra. "Agora eu consigo gravar para vocês sorrindo! Ficou muito bom, sério, maravilhoso", relatou.

Jéssica afirmou que não sabe exatamente o que aconteceu e acredita que possa ter sofrido um desmaio. Segundo ela, já teve episódios anteriores relacionados à síndrome vasovagal e não se lembra do momento da queda.





“Eu não sei se eu tropecei ou se tive um desmaio. Já tive desmaios antes e pode ter sido isso. Realmente eu não me lembro. Mas eu caí com a boca no chão, tanto que machucou só aqui e mais nada, graças a Deus".