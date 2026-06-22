Ex-BBB capixaba Arthur Picoli celebra aniversário com festa junina no ES; veja fotos

Direto do BBB 21, o capixaba Arthur Picoli celebrou, no último domingo (21), seu aniversário com clima de arraiá. Junto com a família, amigos e a namorada, a também ex-BBB Ivy Moraes, o influenciador natural de Conduru celebrou seus 32 anos com tema de festa junina, no seu sítio no distrito de Cachoeiro de Itapemirim.
A festa contou com convidados caracterizados no estilo junino, chapéu de palha e blusas xadrez. Além disso, o sítio também foi decorado para entrar no clima de arraiá, com bandeirolas e uma fogueira de verdade, para aquecer a festa que aconteceu de noite.
Desde 2024 juntos, Arthur e Ivy celebraram o terceiro aniversário do ex-brother como casal. Nos stories, Gil do Vigor, seu colega de Big Brother em 2021, o parabenizou desejando muita saúde ao capixaba, respondendo o apresentador com “Te amo Gilzinho”.
Na sua participação no reality show, Arthur Piccoli terminou no top 6 do programa, saindo em paredão contra a influenciadora Camilla De Luca e a cantora Pocah. Além de Gil do Vigor, o capixaba criou amizade com o cantor Projota e do fazendeiro Caio Afiune durante sua participação no BBB.
Veja fotos da festa