Testes-drive de carros elétricos e ofertas em evento de mobilidade elétrica em Vitória

O setor automotivo capixaba estará presente no Electric Summit 2026 durante os três dias de evento, com experiências e ofertas focadas em modelos eletrificados. Veja o que algumas concessionárias vão levar para o evento:





Grupo Lider





O grupo vai levar para o festival as marcas GW Lider, CVC Chevrolet, Tai Motors e GAC Lider, com exposições e teste-drive. A GW Lider exibirá os modelos GWM ORA 5, TANK 300 Flex, Haval H6 PHEV35, Haval H6 GT e Wey 07. A Tai Motors levará o Hyundai Kona, enquanto a CVC Chevrolet apresentará os novos Chevrolet Spark e Captiva. Já a GAC Lider mostrará os modelos Aion V, GS4 e o recém-lançado Aion UT.





Além da exposição de veículos, o Grupo Lider também estará representado na programação técnica do evento. No sábado (8), às 19h, o diretor comercial da GW Lider, Bruno Conti, participa da Mesa de Lideranças da Mobilidade Elétrica.





"A adesão aos veículos eletrificados no Brasil e no Espírito Santo vem batendo recordes, impulsionada por novos modelos, maior autonomia e eficiência. Para o Grupo Lider, o Electric Summit é uma oportunidade estratégica para apresentar as novidades da GW Lider, CVC Chevrolet, Tai Motors e GAC Lider e reforçar nosso compromisso com a mobilidade sustentável. Queremos mostrar que a eletromobilidade já é uma realidade, oferecendo ao consumidor capixaba um portfólio completo de soluções inovadoras, além de contribuir para o fortalecimento desse ecossistema no Estado", destaca.





BYD Vitória Motors





A BYD Vitória Motors vai levar para o evento o novo BYD Song Pro DM-i Flex, SUV híbrido plug-in lançado pela BYD Brasil neste mês, e o Denza B5, SUV premium da divisão de luxo da montadora chinesa. Além da exposição desses veículos, modelos da BYD estarão disponíveis para test-drive.





“Mais do que apresentar novas tecnologias, o evento promove a conexão entre indústria, consumidores e especialistas, ampliando o conhecimento sobre eletrificação, sustentabilidade e inovação. Para o Grupo Águia Branca, por meio da Divisão Comércio, participar do Electric Summit reforça nosso compromisso em liderar a transformação da mobilidade no estado. Com a Vitória Motors BYD e a Denza Vitória, temos investido na expansão de um portfólio que atende diferentes perfis de consumidores, levando ao mercado soluções cada vez mais tecnológicas, eficientes e sustentáveis”, pontua o gerente regional de Vendas da BYD Vitória Motors, Wanderson Ribeiro.





Grupo Orletti





O Grupo Orletti estará presente no evento com carros das marcas que o grupo representa no Estado: Jetour, MG, Omoda Jaecoo e GWM. Os veículos em exposição incluem modelos 100% elétricos e híbridos plug-in (PHEV), com alguns disponíveis para test-drive.





“A gente entende que o Electric Summit tem um papel muito estratégico, porque é nesse tipo de evento que conseguimos aproximar a tecnologia do público, transformando a curiosidade em conhecimento e trazendo mais confiança para o consumidor. Nossa participação reafirma o compromisso do Grupo Orletti em investimento na ampliação do acesso à tecnologia e em sermos protagonistas nesse processo de transformação no Estado do Espírito Santo”, destaca o diretor comercial da Orvel Jetour, MG e Geely, Luciano Garcia.





Foton Contauto





A Foton Contauto vai levar algumas do portfólio da marca, que tem foco em transporte comercial sustentável. Entre elas, estão a van elétrica eView Connect e o utilitário elétrico eWonder.





“Nosso objetivo durante o evento é mostrar, na prática, que a eletrificação já é uma realidade viável para as empresas, esclarecendo dúvidas dos clientes e apresentando os benefícios desses veículos, como a redução dos custos operacionais e de manutenção. Por possuírem uma mecânica muito mais simples, sem componentes como motor a combustão e transmissão convencional, os veículos elétricos exigem menos manutenção e oferecem maior eficiência ao longo de sua vida útil", afirma o diretor da Foton Contauto, Apolo Rizk.