Testes-drive de carros elétricos e ofertas em evento de mobilidade elétrica em Vitória

O crescimento do segmento de carros eletrificados (100% elétricos e híbridos), que é uma realidade em todo o Brasil, é perceptível também no Espírito Santo, onde as vendas saltaram de 670 em julho de 2025 para 1.552 em julho deste ano (um crescimento de 131,64%). No acumulado foram 7.395 unidades de janeiro a julho deste ano ante 3.831 unidades vendidas no mesmo período de 2025 (93,03% de crescimento). Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).
Em meio a este cenário, Vitória vai receber neste fim de semana, de 7 a 9 de agosto, o Electric Summit 2026, encontro de mobilidade elétrica e sustentável que acontece na Praça do Papa. Com entrada gratuita, o evento reúne algumas das principais marcas do setor, como as chinesas BYD, GWM e GAC, oferecendo experiências voltadas para inovação, tecnologia e sustentabilidade, além de ofertas na compra de carros, bikes elétricas e soluções em energia limpa.
O Electric Summit terá, ainda, uma programação técnica voltada para conhecimento, inovação e desenvolvimento no mercado, com palestras e painéis conduzidos por profissionais do setor. Um dos destaques é a presença de Felipe Fera, influenciador referência nacional em mobilidade elétrica, que vai levar experiências, tendências e perspectivas sobre o futuro da mobilidade no país.
Ao longo dos três dias de evento, empresas especializadas em energia sustentável também apresentarão tecnologias de geração de energia limpa, carregadores, infraestrutura de recarga e soluções inteligentes para residências, empresas e instituições públicas. Isso inclui a participação de pequenos negócios, que terão estandes para mostrar soluções voltadas para este segmento.
Segundo o diretor geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Galvini, a participação desse segmento é uma parte importante do Electric Summit.
“Ao estimular a participação dos pequenos empreendedores em eventos como este, a Aderes busca sensibilizar os pequenos negócios para práticas e energias sustentáveis e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para eles mostrarem o que estão fazendo para contribuir. Por meio de locação de espaço nesses eventos, também propiciamos aos pequenos negócios a oportunidade de vender os seus produtos ou serviços e prospectar", afirma.
Além do conteúdo técnico e das exposições, o evento contará com uma estrutura voltada para entretenimento e gastronomia. Na quinta-feira (7), a banda Memory Lane sobe ao palco para abrir a programação, na sexta-feira (8), o público poderá acompanhar o show de Betto Luck, vocalista da banda Rádio Táxi, e a banda Picnic Dogs encerra o evento no sábado (9).
O setor automotivo capixaba estará presente no Electric Summit 2026 durante os três dias de evento, com experiências e ofertas focadas em modelos eletrificados. Veja o que algumas concessionárias vão levar para o evento:
Grupo Lider
O grupo vai levar para o festival as marcas GW Lider, CVC Chevrolet, Tai Motors e GAC Lider, com exposições e teste-drive. A GW Lider exibirá os modelos GWM ORA 5, TANK 300 Flex, Haval H6 PHEV35, Haval H6 GT e Wey 07. A Tai Motors levará o Hyundai Kona, enquanto a CVC Chevrolet apresentará os novos Chevrolet Spark e Captiva. Já a GAC Lider mostrará os modelos Aion V, GS4 e o recém-lançado Aion UT.
Além da exposição de veículos, o Grupo Lider também estará representado na programação técnica do evento. No sábado (8), às 19h, o diretor comercial da GW Lider, Bruno Conti, participa da Mesa de Lideranças da Mobilidade Elétrica.
"A adesão aos veículos eletrificados no Brasil e no Espírito Santo vem batendo recordes, impulsionada por novos modelos, maior autonomia e eficiência. Para o Grupo Lider, o Electric Summit é uma oportunidade estratégica para apresentar as novidades da GW Lider, CVC Chevrolet, Tai Motors e GAC Lider e reforçar nosso compromisso com a mobilidade sustentável. Queremos mostrar que a eletromobilidade já é uma realidade, oferecendo ao consumidor capixaba um portfólio completo de soluções inovadoras, além de contribuir para o fortalecimento desse ecossistema no Estado", destaca.
BYD Vitória Motors
A BYD Vitória Motors vai levar para o evento o novo BYD Song Pro DM-i Flex, SUV híbrido plug-in lançado pela BYD Brasil neste mês, e o Denza B5, SUV premium da divisão de luxo da montadora chinesa. Além da exposição desses veículos, modelos da BYD estarão disponíveis para test-drive.
“Mais do que apresentar novas tecnologias, o evento promove a conexão entre indústria, consumidores e especialistas, ampliando o conhecimento sobre eletrificação, sustentabilidade e inovação. Para o Grupo Águia Branca, por meio da Divisão Comércio, participar do Electric Summit reforça nosso compromisso em liderar a transformação da mobilidade no estado. Com a Vitória Motors BYD e a Denza Vitória, temos investido na expansão de um portfólio que atende diferentes perfis de consumidores, levando ao mercado soluções cada vez mais tecnológicas, eficientes e sustentáveis”, pontua o gerente regional de Vendas da BYD Vitória Motors, Wanderson Ribeiro.
Grupo Orletti
O Grupo Orletti estará presente no evento com carros das marcas que o grupo representa no Estado: Jetour, MG, Omoda Jaecoo e GWM. Os veículos em exposição incluem modelos 100% elétricos e híbridos plug-in (PHEV), com alguns disponíveis para test-drive.
“A gente entende que o Electric Summit tem um papel muito estratégico, porque é nesse tipo de evento que conseguimos aproximar a tecnologia do público, transformando a curiosidade em conhecimento e trazendo mais confiança para o consumidor. Nossa participação reafirma o compromisso do Grupo Orletti em investimento na ampliação do acesso à tecnologia e em sermos protagonistas nesse processo de transformação no Estado do Espírito Santo”, destaca o diretor comercial da Orvel Jetour, MG e Geely, Luciano Garcia.
Foton Contauto
A Foton Contauto vai levar algumas do portfólio da marca, que tem foco em transporte comercial sustentável. Entre elas, estão a van elétrica eView Connect e o utilitário elétrico eWonder.
“Nosso objetivo durante o evento é mostrar, na prática, que a eletrificação já é uma realidade viável para as empresas, esclarecendo dúvidas dos clientes e apresentando os benefícios desses veículos, como a redução dos custos operacionais e de manutenção. Por possuírem uma mecânica muito mais simples, sem componentes como motor a combustão e transmissão convencional, os veículos elétricos exigem menos manutenção e oferecem maior eficiência ao longo de sua vida útil", afirma o diretor da Foton Contauto, Apolo Rizk.
Electric Simmit
Encontro de mobilidade elétrica e sustentável.
7 a 9 de agosto de 2026
a partir das 16h na sexta (7) e no sábado (8); a partir das 11h no domingo (9)
Praça do Papa – Vitória/ES
Entrada gratuita