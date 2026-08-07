Decoração: 5 dicas para encontrar o estilo que combina com a sua personalidade

Outro passo importante é prestar atenção ao que já te atrai naturalmente. Isso inclui se atentar às cores que você associa a conforto ou energia; materiais com os quais você gosta de conviver, como madeira , tecidos e metais, além das sensações que você quer sentir ao entrar em casa, como calma, aconchego ou estímulo. “Reconhecer esses padrões ajuda a montar um estilo coerente, em vez de copiar referências prontas que não conversam com a sua rotina”, analisa a arquiteta.