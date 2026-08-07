De restaurantes a festivais no ES: veja dicas de onde comer no Dia dos Pais

Arroz de polvo, risoto de rabada e fettuccine com cordeiro estão entre as sugestões de restaurantes capixabas para o Dia dos Pais neste domingo (9). HZ traz essas e outras opções na lista abaixo, que reúne quatro locais pesquisados pela reportagem na Grande Vitória.
Festivais gastronômicos dedicados ao churrasco também estão entre as dicas para o tradicional almoço da data. Confira a seguir e programe-se!
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Receita de pai para filho
No Eugênio Cozinha e Bar, o almoço do domingo (9) terá como protagonista uma receita de Fábio Nascimento, pai do chef da casa, Fábio Mosé. O arroz de polvo com camarão (R$ 68/individual) será preparado pela dupla na calçada do restaurante, a partir das 12h30. O cardápio regular, com todos os pratos já famosos no local, também estará disponivel. Rua Madeira de Freitas, 100, esquina com Eugênio Netto, Praia do Canto, Vitória. Reservas de mesa: Whatsapp (27) 99664-2597. Mais informações: @eugeniocozinhaebar.
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Do vinho à sobremesa
A chef Bia Delmaestro preparou duas sugestões exclusivas para o almoço do Dia dos Pais em seu Caçarola Bistrot. Além dos pratos já conhecidos na casa, o domingo terá o arroz caldoso de cordeiro uruguaio cozido lentamente com vinho branco (R$ 131, individual) e uma releitura do clássico baked alaska como sobremesa. O doce, composto de creme inglês, bolo de chocolate umedecido com calda de laranja e musse de chocolate, é envolto por um delicado merengue flambado à mesa com cachaça capixaba. Quanto: R$ 48. Uma taça de vinho tinto de Bordeaux será oferecido como cortesia aos pais que pedirem o prato principal. Funcionamento aos domingos: das 12h às 16h. Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Barro Vermelho, Vitória. Reservas: (27) 99993-3773. Mais informações: @cacarolabistrot.
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Domingo especial
Além dos pratos com a pegada tradicional das cantinas italianas, o restaurante La Rústica vai incluir duas sugestões no cardápio especialmente para o almoço do Dia dos Pais. Um deles é o risoto de rabada cozida lentamente e desfiada, finalizado com agrião fresco (R$ 109, individual). Já os apreciadores da massa artesanal feita na casa poderão pedir o Fettuccine al Agnello, na manteiga e sálvia com pernil de cordeiro ao molho demi-glace (R$ 119/individual). Neste domingo (9), a casa abrirá das 12h às 16h. Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Reservas de mesa: (27) 99531-9350. Mais informações: @larusticacantina.
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Café da manhã temático
Um café da manhã temático será servido no restaurante Tulipe, do hotel Golden Tulip Porto Vitória, para comemorar o Dia dos Pais. Durante todo o mês de agosto, o hotel está oferecerendo 15% de desconto na hospedagem, e neste domingo (9), pais que estiverem acompanhados de grupos a partir de duas pessoas pagantes ganham 50% no valor do bufê matinal, que custa R$ 69 por pessoa. Horário do café: das 6h às 10h30. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 3533-1300 e 3533-1323 (WhatsApp). Mais informações: @goldentulipvitoria.
Churrasco, samba e chorinho
Tradicional para muitas famílias no almoço do Dia dos Pais, o churrasco é tema de dois festivais que acontecem na Grande Vitória neste fim de semana. Na Curva da Jurema, Vitória recebe pela primeira vez a Parrillada do Chefe, que vai dedicar sua programação de domingo (9) aos homenageados da vez: além do chorinho ao vivo com Vinicius Herkenhoff a partir das 13h, haverá sorteio de brindes. Na Serra, o Festival Capixaba de Inverno - Brasa e Beer terá no domingo um almoço ao som de samba e choro com o grupo 522, das 12h30 às 14h30. A entrada para os festivais é gratuita. Confira detalhes na Agenda HZ.