De restaurantes a festivais no ES: veja dicas de onde comer no Dia dos Pais

Arroz de polvo, risoto de rabada e fettuccine com cordeiro estão entre as sugestões de restaurantes capixabas para o Dia dos Pais neste domingo (9). HZ traz essas e outras opções na lista abaixo, que reúne quatro locais pesquisados pela reportagem na Grande Vitória.





Festivais gastronômicos dedicados ao churrasco também estão entre as dicas para o tradicional almoço da data. Confira a seguir e programe-se!