AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Honda apresenta a linha 2027 da XR300L Tornado; preços partem de de R$ 31.700
Vendaval de emoções

Honda apresenta a linha 2027 da XR300L Tornado; preços partem de de R$ 31.700

Modelo se tornou referência do segmento, reinterpretando as qualidades da antiga XR250 Tornado com uma dose da mais recente tecnologia

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 18:03

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

30 jul 2026 às 18:03
Honda XR300L Tornado linha 2027 estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto Honda/Divulgação 

* Por Edmundo Dantas

Flashmotors


O nome “Tornado” ocupa um lugar de destaque na memória dos brasileiros aficionados por motocicletas on-off road. De 2001 a 2008, a XR250 Tornado preencheu as múltiplas necessidades dos motociclistas, tanto os que queriam apenas um simples meio de transporte versátil e robusto para o dia a dia quanto quem desejava ir, literalmente, mais longe, encarando trilhas, caminhos difíceis ou direcionando-a para prática de enduro, ralis e competições cross-country. 


Ágil e robusto, o espírito da velha e Tornado ressurgiu em meados de 2024 com a XR300L. Desde então, o modelo se tornou uma referência do segmento, reinterpretando as qualidades da antiga XR250 Tornado com uma potente dose da mais recente tecnologia. O resultado é uma motocicleta apta a um uso 360 graus: ágil vetor de deslocamentos urbanos, valente em percursos rodoviários e competente para encarar aventuras de final de semana por trilhas com razoável grau de dificuldade.


Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a Honda XR300L Tornado linha 2027 estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto, nas opções de cores Fighting Red (vermelha) e Fighting Black (preta). O preço público sugerido com base a cidade de São Paulo é de R$ 31.700, não incluindo despesas com frete ou seguro


A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão). O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.
Honda XR300L Tornado 2027.
Para a linha 2027, a XR300L Tornado ganhou novos itens, como a introdução do sistema HSTC  Honda/Divulgação

A XR300L Tornado respeita a fama de sua antepassada homônima, porém, do ponto de vista técnico, se beneficiou de dois modelos atuais, a CRF250F, da qual herda a parte ciclística, e a XRE300 Sahara, com a qual compartilha o conjunto mecânico. 


Para a linha 2027, a XR300L Tornado ganhou novos itens, como a introdução do sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), a possibilidade de desativação do ABS da roda traseira para uso esportivo, novos comandos elétricos nos punhos, o painel atualizado e o sistema HISS (Honda Ignition Security System).


A XR300L Tornado 2027 é equipada com o motor monocilíndrico OHC arrefecido a ar de 293,5 cmde capacidade, que privilegia o torque em baixas e médias rotações. O motor difere do que equipa a XRE300 Sahara por ter um diferente ajuste do mapa da injeção eletrônica PGM-FI, alterações vindas pela diferente proposta de uso. 


A potência com abastecimento de etanol é de 24,8 cavalos (24,3 cavalos com gasolina) a 7.500 rpm, com torque de 2,74 kgfm com etanol (2,7 kgfm com gasolina) a 5.750 rpm. A alimentação se vale da tecnologia FlexOne, exclusiva no segmento, com o motor atendendo às exigências da legislação Promot 5 fase 2. 


Outra diferença em relação à XRE300 Sahara está na relação da transmissão final, com a XR300L Tornado tendo um conjunto coroa/pinhão de 14/40 dentes, enquanto a XRE300 Sahara tem conjunto de 14/39 dentes, mais alongado. A pequena diferença vem para equilibrar o desempenho em termos de aceleração e velocidade máxima. O sistema de transmissão da Tornado é de 6 marchas, com embreagem deslizante e assistida.
A linha 2027 da XR300L Tornado traz como novidade os punhos dos comandos elétricos, herdados da Sahara 300 Honda/Divulgação

A linha 2027 da XR300L Tornado traz como novidade os punhos dos comandos elétricos, herdados da Sahara 300, com o do pisca-alerta no punho esquerdo para mais praticidade e segurança. A proteção antifurto evoluiu com a chegada do sistema HISS, que impossibilita o funcionamento do motor sem a chave original.


 Outra atualização relevante é o painel de instrumentos de LCD blackout, que facilita a leitura mesmo com forte incidência de luz solar. Conhecida como “Optical Bonding”, a tecnologia consiste na aplicação de um tipo especial de resina entre o visor de LCD e a tela externa, eliminando a presença de ar e melhorando a visibilidade, a resistência e reduzindo os reflexos.


No plano estético, a XR300L Tornado preserva integralmente as formas que lhe garantiram um consenso: ser uma das motocicletas da Honda de maior aceitação entre os modelos desenvolvidos totalmente pela equipe de design da Honda Brasil. Outra a novidade é a chegada de mais uma opção de cor, a preta, que fará par com a tradicional vermelha que emula o padrão e o grafismo das máquinas usadas pela equipe Honda Racing Brasil.

Veja Também em Motor 

MM foto A BMW R 12 GS nova opção de cor preta.jpg

BMW R 12 G/S ganha nova opção de cor preta

MN foto A Yamaha celebra parceria com a Marvel e o Iron Studios na criação de duas novas motocicletas.jpg

Em parceria com a Marvel, Yamaha lança a FZ15 Deadpool e a Crosser Z Wolverine

Nova unidade conta com motocicletas de alta cilindrada

Honda Dream: Moto Vena inaugura primeira loja conceito em Vitória

Honda CB650R 2027

Linha 2027 da Honda CB650R E-Clutch traz três cores inéditas para a naked

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus no primeiro semestre de 2026 foi o maior para o período desde 2011.

Produção de motocicletas no Brasil supera 1 milhão de unidades no 1º semestre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Honda Honda Xr300l Tornado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Material apreendido durante a Operação Protetores do Bioma realizada nesta quinta-feira (30)
Oito espingardas e mais de 10 kg de carne de caça são apreendidos em Cariacica
Imagem de destaque
Sopa rica em proteínas: 3 receitas leves e saudáveis para o jantar
Imagem BBC Brasil
'A gente vai de arrasta': o pavor das amigas presas no Cristo Redentor na ventania

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados