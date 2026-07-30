Honda apresenta a linha 2027 da XR300L Tornado; preços partem de de R$ 31.700

* Por Edmundo Dantas
Flashmotors
O nome “Tornado” ocupa um lugar de destaque na memória dos brasileiros aficionados por motocicletas on-off road. De 2001 a 2008, a XR250 Tornado preencheu as múltiplas necessidades dos motociclistas, tanto os que queriam apenas um simples meio de transporte versátil e robusto para o dia a dia quanto quem desejava ir, literalmente, mais longe, encarando trilhas, caminhos difíceis ou direcionando-a para prática de enduro, ralis e competições cross-country.
Ágil e robusto, o espírito da velha e Tornado ressurgiu em meados de 2024 com a XR300L. Desde então, o modelo se tornou uma referência do segmento, reinterpretando as qualidades da antiga XR250 Tornado com uma potente dose da mais recente tecnologia. O resultado é uma motocicleta apta a um uso 360 graus: ágil vetor de deslocamentos urbanos, valente em percursos rodoviários e competente para encarar aventuras de final de semana por trilhas com razoável grau de dificuldade.
Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a Honda XR300L Tornado linha 2027 estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto, nas opções de cores Fighting Red (vermelha) e Fighting Black (preta). O preço público sugerido com base a cidade de São Paulo é de R$ 31.700, não incluindo despesas com frete ou seguro.
A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão). O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.
A XR300L Tornado respeita a fama de sua antepassada homônima, porém, do ponto de vista técnico, se beneficiou de dois modelos atuais, a CRF250F, da qual herda a parte ciclística, e a XRE300 Sahara, com a qual compartilha o conjunto mecânico.
Para a linha 2027, a XR300L Tornado ganhou novos itens, como a introdução do sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), a possibilidade de desativação do ABS da roda traseira para uso esportivo, novos comandos elétricos nos punhos, o painel atualizado e o sistema HISS (Honda Ignition Security System).
A XR300L Tornado 2027 é equipada com o motor monocilíndrico OHC arrefecido a ar de 293,5 cm3 de capacidade, que privilegia o torque em baixas e médias rotações. O motor difere do que equipa a XRE300 Sahara por ter um diferente ajuste do mapa da injeção eletrônica PGM-FI, alterações vindas pela diferente proposta de uso.
A potência com abastecimento de etanol é de 24,8 cavalos (24,3 cavalos com gasolina) a 7.500 rpm, com torque de 2,74 kgfm com etanol (2,7 kgfm com gasolina) a 5.750 rpm. A alimentação se vale da tecnologia FlexOne, exclusiva no segmento, com o motor atendendo às exigências da legislação Promot 5 fase 2.
Outra diferença em relação à XRE300 Sahara está na relação da transmissão final, com a XR300L Tornado tendo um conjunto coroa/pinhão de 14/40 dentes, enquanto a XRE300 Sahara tem conjunto de 14/39 dentes, mais alongado. A pequena diferença vem para equilibrar o desempenho em termos de aceleração e velocidade máxima. O sistema de transmissão da Tornado é de 6 marchas, com embreagem deslizante e assistida.
A linha 2027 da XR300L Tornado traz como novidade os punhos dos comandos elétricos, herdados da Sahara 300, com o do pisca-alerta no punho esquerdo para mais praticidade e segurança. A proteção antifurto evoluiu com a chegada do sistema HISS, que impossibilita o funcionamento do motor sem a chave original.
Outra atualização relevante é o painel de instrumentos de LCD blackout, que facilita a leitura mesmo com forte incidência de luz solar. Conhecida como “Optical Bonding”, a tecnologia consiste na aplicação de um tipo especial de resina entre o visor de LCD e a tela externa, eliminando a presença de ar e melhorando a visibilidade, a resistência e reduzindo os reflexos.
No plano estético, a XR300L Tornado preserva integralmente as formas que lhe garantiram um consenso: ser uma das motocicletas da Honda de maior aceitação entre os modelos desenvolvidos totalmente pela equipe de design da Honda Brasil. Outra a novidade é a chegada de mais uma opção de cor, a preta, que fará par com a tradicional vermelha que emula o padrão e o grafismo das máquinas usadas pela equipe Honda Racing Brasil.
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