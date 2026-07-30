Honda apresenta a linha 2027 da XR300L Tornado; preços partem de de R$ 31.700

* Por Edmundo Dantas

Flashmotors





O nome “Tornado” ocupa um lugar de destaque na memória dos brasileiros aficionados por motocicletas on-off road. De 2001 a 2008, a XR250 Tornado preencheu as múltiplas necessidades dos motociclistas, tanto os que queriam apenas um simples meio de transporte versátil e robusto para o dia a dia quanto quem desejava ir, literalmente, mais longe, encarando trilhas, caminhos difíceis ou direcionando-a para prática de enduro, ralis e competições cross-country.





Ágil e robusto, o espírito da velha e Tornado ressurgiu em meados de 2024 com a XR300L. Desde então, o modelo se tornou uma referência do segmento, reinterpretando as qualidades da antiga XR250 Tornado com uma potente dose da mais recente tecnologia. O resultado é uma motocicleta apta a um uso 360 graus: ágil vetor de deslocamentos urbanos, valente em percursos rodoviários e competente para encarar aventuras de final de semana por trilhas com razoável grau de dificuldade.





Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a Honda XR300L Tornado linha 2027 estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto, nas opções de cores Fighting Red (vermelha) e Fighting Black (preta). O preço público sugerido com base a cidade de São Paulo é de R$ 31.700, não incluindo despesas com frete ou seguro.





A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão). O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.