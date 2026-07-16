Honda Dream: Moto Vena inaugura primeira loja conceito em Vitória

A notícia é boa para os capixabas apaixonados por motos. Vitória acaba de ganhar a primeira loja conceito Moto Vena Honda Dream, um novo espaço dedicado totalmente às motocicletas de alta cilindrada.
Projetado para proporcionar uma experiência diferenciada ao público, o ambiente reúne um showroom exclusivo, boutique de acessórios e vestuário da linha Honda, atendimento especializado e uma estrutura completa para comercialização e pós-venda das motocicletas premium da marca. A inauguração, aliás, marca um importante investimento do Grupo Contauto no Espírito Santo, que conta com a direção do empresário Gabriel Rizk.
A nova loja também amplia a presença da Honda no segmento de alta cilindrada no estado, oferecendo aos motociclistas capixabas um espaço alinhado aos padrões internacionais da marca e preparado para atender desde os clientes mais experientes até aqueles que desejam ingressar no universo das motocicletas premium.
Moto Vena Honda Dream