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Honda Dream: Moto Vena inaugura primeira loja conceito em Vitória

Com a inauguração, marca fortalece segmento premium de motocicletas no Espírito Santo

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 16:47

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 jul 2026 às 16:47
Nova unidade conta com motocicletas de alta cilindrada
Nova unidade conta com motocicletas de alta cilindrada Divulgação/Moto Vena

A notícia é boa para os capixabas apaixonados por motos. Vitória acaba de ganhar a primeira loja conceito Moto Vena Honda Dream, um novo espaço dedicado totalmente às motocicletas de alta cilindrada.

Projetado para proporcionar uma experiência diferenciada ao público, o ambiente reúne um showroom exclusivo, boutique de acessórios e vestuário da linha Honda, atendimento especializado e uma estrutura completa para comercialização e pós-venda das motocicletas premium da marca. A inauguração, aliás, marca um importante investimento do Grupo Contauto no Espírito Santo, que conta com a direção do empresário Gabriel Rizk.

Honda Dream também conta com boutique de acessórios e vestuário
Honda Dream também conta com boutique de acessórios e vestuário Divulgação/Moto Vena

Segundo Rizk, a proposta da nova unidade vai além da comercialização de motocicletas. "A Moto Vena Honda Dream nasceu para proporcionar uma experiência completa aos clientes. Queremos que cada pessoa que entre na loja se sinta acolhida, possa conhecer toda a tecnologia e a excelência das motocicletas Honda e encontre um espaço preparado para atender às suas expectativas antes, durante e depois da compra. É um novo conceito de atendimento para um público que busca qualidade, performance e exclusividade".

A nova loja também amplia a presença da Honda no segmento de alta cilindrada no estado, oferecendo aos motociclistas capixabas um espaço alinhado aos padrões internacionais da marca e preparado para atender desde os clientes mais experientes até aqueles que desejam ingressar no universo das motocicletas premium.

Moto Vena Honda Dream

Moto Vena Honda Dream está localizada na Enseada do Suá
Moto Vena Honda Dream está localizada na Enseada do Suá Divulgação/Moto Vena

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