Honda Dream: Moto Vena inaugura primeira loja conceito em Vitória

Segundo Rizk, a proposta da nova unidade vai além da comercialização de motocicletas. "A Moto Vena Honda Dream nasceu para proporcionar uma experiência completa aos clientes. Queremos que cada pessoa que entre na loja se sinta acolhida, possa conhecer toda a tecnologia e a excelência das motocicletas Honda e encontre um espaço preparado para atender às suas expectativas antes, durante e depois da compra. É um novo conceito de atendimento para um público que busca qualidade, performance e exclusividade".