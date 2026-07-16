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Obituário

12/08/1943
14/07/2026
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
CEO do Grupo Amana-Key faleceu em São Paulo, em decorrência de insuficiência cardíaca

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 19:06

Publicado em

16 jul 2026 às 19:06

Renomado especialista em gestão e liderança, o empresário Oscar Motomura morreu na terça-feira (14), em São Paulo, em decorrência de insuficiência cardíaca. Ele tinha 82 anos e era fundador e CEO do Grupo Amana-Key, onde coordenava o APG - Programa de Gestão Avançada, pelo qual passaram mais de 80 mil executivos.


Motomura acumulava mais de 50 anos de experiência no meio e era reconhecido internacionalmente por seu método de desenvolvimento voltado à gestão de casos de alta complexidade e pela busca de soluções para "equações impossíveis”, criando caminhos para que líderes de empresas e instituições governamentais se reinventassem diante de mudanças.


Conhecido por seu carisma e estilo único de comunicação, o executivo dedicou as últimas décadas de sua carreira à consultoria de gestão. Oscar já palestrou em eventos promovidos pela Rede Gazeta, como o painel da CBN Vitória e edições do Encontro de Lideranças.


Além de CEO da Amana-Key, Motomura desenvolveu diversas iniciativas ao longo da carreira, como os projetos “Estratégia de País”, “Eleitores Conscientes”, “Projeto Jovens”, “Movimento pela Ética no País” e outros na área de responsabilidade social e sustentabilidade.


Também foi copresidente do Conselho Internacional da Iniciativa Carta da Terra em Ação, movimento voltado à promoção do bem comum planetário, e presidente do Comitê de Jurados do Prêmio UNESCO-Japão para projetos de educação para o desenvolvimento sustentável desenvolvidos por organizações de diversos países.

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