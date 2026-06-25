Linha 2027 da Honda CB650R E-Clutch traz três cores inéditas para a naked

O modelo incorpora o estilo Neo Sports Café – conceito de design minimalista que valoriza o conjunto mecânico. Nesse contexto, o motor assume posição de destaque, evidenciado pelo sistema de escape quatro em um.





As sinuosas linhas do escapamento convergem para uma ponteira elegante, compondo uma assinatura visual que exalta o motor tetracilíndrico DOHC com arrefecimento a líquido. Essa configuração reforça a conexão da CB650R E-Clutch com uma herança da marca, inaugurada pela CB750 Four no final dos anos 60, modelo pioneiro desse tipo de motorização e reconhecido como a primeira superbike produzida em série no mundo.





A CB650R E-Clutch entrega 86,7 cavalos de potência a 12 mil rpm, oferecendo alto desempenho com pico de força próximo aos limites de rotação do motor. O torque de 5,8 kgfm aparece a 9.500 rpm, entregando respostas lineares e o clássico som encorpado do escape quatro em um. O câmbio é mecânico de 6 marchas, com o sistema E-Clutch utilizando sensores e atuadores para gerenciar a embreagem, isentando o acionamento do manete de embreagem para arrancar, parar no semáforo ou trocar de marcha.





O conjunto mecânico da CB650R E-Clutch se completa pelo sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), que reduz a perda de aderência da roda traseira em acelerações, e à embreagem assistida/deslizante – proporciona reduções de marchas com maior segurança. O sistema E-Clutch gerencia o comando da embreagem por meio de atuadores controlados por sensores eletrônicos. O sistema pode ser desativado, permitindo uma pilotagem mais convencional, com uso do manete de embreagem.