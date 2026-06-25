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Manete opcional

Linha 2027 da Honda CB650R E-Clutch traz três cores inéditas para a naked

Naked combina múltiplas personalidades, com entrega de condução marcadamente esportiva e respostas precisas e vigorosas

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 18:06

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

25 jun 2026 às 18:06
Honda CB650R 2027
Victory Red, Pearl Caraiva Blue e Una Gray Metalic são as novas cores da Honda CB650R E-Clutch Honda/Divulgaçao

 * Por Edmundo Dantas

 

A Honda CB650R E-Clutch estreou no catálogo da Honda do Brasil há menos de um ano, inaugurando o sistema que torna o uso do manete de embreagem opcional. O objetivo do E-Clutch é garantir maior fluidez na pilotagem esportiva e tornar a condução “normal” mais simples e descontraída. A CB650R E-Clutch 2027 traz três opções de cores inéditas: Victory Red (vermelho), Pearl Caraiva Blue (azul perolizado) e Una Gray Metalic (cinza metálico).


Produzido no Polo Industrial de Manaus (PIM), o modelo estará disponível na rede de concessionárias a partir de julho, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, mais Honda Assistance com serviço gratuito por todo o período de garantia. 


A cobertura abrange Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros rodados ou seis meses. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, é de R$ 59.560, não incluindo despesas com frete e seguro.
Honda CB650R 2027
Sistema E-Clutch conquistou o público brasileiro, agregando um diferencial técnico significativo ao conjunto mecânico Honda/divulgção

Assim como ocorreu em mercados internacionais em que a tecnologia já foi introduzida, o sistema E-Clutch conquistou o público brasileiro, agregando um diferencial técnico significativo ao conjunto mecânico. Integrado ao motor de quatro cilindros em linha, o recurso amplia o desempenho e a versatilidade da motocicleta. 


O resultado é uma naked que combina múltiplas personalidades, com entrega de condução marcadamente esportiva e respostas precisas e vigorosas. Por outro lado, o E-Clutch proporciona suavidade e conforto na pilotagem, características ideais para deslocamentos urbanos e passeios de final de semana.

Design minimalista

Honda CB650R 2027
Motor assume posição de destaque, evidenciado pelo sistema de escape quatro em um Honda/Divulgação

O modelo incorpora o estilo Neo Sports Café – conceito de design minimalista que valoriza o conjunto mecânico. Nesse contexto, o motor assume posição de destaque, evidenciado pelo sistema de escape quatro em um. 


As sinuosas linhas do escapamento convergem para uma ponteira elegante, compondo uma assinatura visual que exalta o motor tetracilíndrico DOHC com arrefecimento a líquido. Essa configuração reforça a conexão da CB650R E-Clutch com uma herança da marca, inaugurada pela CB750 Four no final dos anos 60, modelo pioneiro desse tipo de motorização e reconhecido como a primeira superbike produzida em série no mundo.


A CB650R E-Clutch entrega 86,7 cavalos de potência a 12 mil rpm, oferecendo alto desempenho com pico de força próximo aos limites de rotação do motor. O torque de 5,8 kgfm aparece a 9.500 rpm, entregando respostas lineares e o clássico som encorpado do escape quatro em um. O câmbio é mecânico de 6 marchas, com o sistema E-Clutch utilizando sensores e atuadores para gerenciar a embreagem, isentando o acionamento do manete de embreagem para arrancar, parar no semáforo ou trocar de marcha.


O conjunto mecânico da CB650R E-Clutch se completa pelo sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), que reduz a perda de aderência da roda traseira em acelerações, e à embreagem assistida/deslizante – proporciona reduções de marchas com maior segurança. O sistema E-Clutch gerencia o comando da embreagem por meio de atuadores controlados por sensores eletrônicos. O sistema pode ser desativado, permitindo uma pilotagem mais convencional, com uso do manete de embreagem.

Vocação esportiva

Honda CB650R 2027
A CB650R E-Clutch tem quadro (chassi) de aço na clássica arquitetura tipo Diamond Honda/Divulgação

A CB650R E-Clutch tem quadro (chassi) de aço na clássica arquitetura tipo Diamond, suspensão dianteira Showa SFF-BP USD de 41 milímetros e amortecedor traseiro Showa regulável, conectado diretamente à balança de suspensão em liga de alumínio fundido sob pressão. 


A especificação dos freios, rodas e pneus da CB650R E-Clutch evidenciam o caráter esportivo do modelo: pinças de freio dianteiras de quatro pistões com montagem radial, discos flutuantes de 310 milímetros, disco traseiro de 240 milímetros com pinça de pistão simples, sistema ABS de dois canais e rodas de liga de alumínio calçadas com pneus 120/70 ZR17 e 180/55 ZR17. 


Outros destaques da CB650R E-Clutch são a iluminação full LED e o painel de TFT colorido de 5 polegadas, com diferentes configurações de visualização, alteráveis por meio de comando retroiluminado localizado no lado esquerdo do guidão.

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