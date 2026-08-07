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Moto e cultura

Motoclubes se encontram em Santa Leopoldina com programação musical e gastronômica

O 1º Encontro Estadual de Motoclubismo do Espírito Santo acontece nos dias 7 e 8 de agosto, durante o Santa Leopoldina Moto Rock, que tem entrada gratuita

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 18:53

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

07 ago 2026 às 18:53
Com expectativa para 3 mil participantes, o 1º Encontro Estadual de Motoclubismo do Espírito Santo acontece nos dias 7 e 8 de agosto.
Com expectativa para 3 mil participantes, o 1º Encontro Estadual de Motoclubismo do Espírito Santo acontece nos dias 7 e 8 de agosto. Shutterstock

Santa Leopoldina será o ponto de encontro para os capixabas apaixonados por motos, com a realização do 1º Encontro Estadual de Motoclubismo do Espírito Santo. Nos dias 7 e 8 de agosto, o evento vai reunir motoclubes de diversas cidades para uma programação que inclui shows musicais e gastronomia. A expectativa é de 3 mil participantes.


Com entrada gratuita, o encontro faz parte do 2º Santa Leopoldina Moto Rock, que acontece no Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Bernardino Monteiro, Centro, Santa Leopoldina/ES. Na sexta-feira (7), a programação tem início às 18h, e no sábado (8), a partir das 10h. O evento acontece em parceria com o Festival Sabor e Música.


Segundo Renzo Borgo, idealizador do Encontro Estadual de Motoclubismo, o evento é uma oportunidade para reforçar a união entre os motociclistas de diferentes cidades e gerações.


“Para quem vive o motoclubismo, esse encontro representa muito mais do que reunir motocicletas e motoclubes em um mesmo lugar. É um momento de reencontro entre amigos, de celebração da estrada, das histórias compartilhadas e do sentimento de irmandade que une motociclistas de diferentes cidades e gerações", destaca.

A organização do Encontro Estadual de Motoclubismo conta com representantes de diferentes clubes espalhados pelo Estado.
A organização do Encontro Estadual de Motoclubismo conta com representantes de diferentes clubes espalhados pelo Estado. Divulgação

Além de promover a confraternização entre motociclistas, o evento também conta com atrações musicais. Na sexta-feira sobem ao palco as bandas D Seis 2, às 20h, e PicNicDogs, às 22h. Já no sábado, as apresentações ficam por conta de A Revelia (13h), Banda Aká (18h), Galileo Queen Cover (20h) e BillyRock (22h).


Confira a programação musical completa:


Sexta-feira (07)


20h – D Seis 2

22h – PicNicDogs


Sábado (08)


13h – A Revelia

18h – Banda Aká

20h – Galileo Queen Cover

22h – BillyRock

Encontro Estadual de Motoclubismo e 2º Santa Leopoldina Moto Rock
Esta será a segunda edição do Santa Leopoldina Moto Rock, que em sua primeira edição reuniu mais de 1,5 mil participantes.
Esta será a segunda edição do Santa Leopoldina Moto Rock, que em sua primeira edição reuniu mais de 1,5 mil participantes. Divulgação

  • Data: 7 e 8 de agosto
  • Local: Ginásio Poliesportivo – Rua Bernardino Monteiro, Centro – Santa Leopoldina/ES
  • Entrada: Gratuita

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