Motoclubes se encontram em Santa Leopoldina com programação musical e gastronômica

Santa Leopoldina será o ponto de encontro para os capixabas apaixonados por motos, com a realização do 1º Encontro Estadual de Motoclubismo do Espírito Santo. Nos dias 7 e 8 de agosto, o evento vai reunir motoclubes de diversas cidades para uma programação que inclui shows musicais e gastronomia. A expectativa é de 3 mil participantes.





Com entrada gratuita, o encontro faz parte do 2º Santa Leopoldina Moto Rock, que acontece no Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Bernardino Monteiro, Centro, Santa Leopoldina/ES. Na sexta-feira (7), a programação tem início às 18h, e no sábado (8), a partir das 10h. O evento acontece em parceria com o Festival Sabor e Música.





Segundo Renzo Borgo, idealizador do Encontro Estadual de Motoclubismo, o evento é uma oportunidade para reforçar a união entre os motociclistas de diferentes cidades e gerações.





“Para quem vive o motoclubismo, esse encontro representa muito mais do que reunir motocicletas e motoclubes em um mesmo lugar. É um momento de reencontro entre amigos, de celebração da estrada, das histórias compartilhadas e do sentimento de irmandade que une motociclistas de diferentes cidades e gerações", destaca.