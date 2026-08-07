Fadiga persistente: 6 exames que ajudam a descobrir a causa do cansaço

Em meio à correria do dia a dia e às demandas da rotina, sentir-se mais cansado em alguns momentos é algo comum. No entanto, quando essa sensação se torna frequente e continua mesmo após períodos adequados de descanso, é importante ficar atento. A fadiga persistente pode afetar a disposição, o desempenho nas atividades diárias e até mesmo tarefas que antes eram realizadas com facilidade. Nesses casos, o sintoma pode estar relacionado a alterações no organismo que podem ser identificadas por meio de exames de sangue.