Sabrina Sato anuncia gravidez de primeiro filho com Nicolas Prattes

Sabrina Sato emocionou fãs e amigos ao revelar, nesta segunda-feira (22) que está grávida. A apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais em um vídeo repleto de momentos em família, anunciando a previsão de chegada de seu segundo filho e o primeiro de seu casamento com o ator Nicolas Prattes.



O anúncio ganhou ainda mais significado por ser narrado por Zoe, filha de Sabrina, de 7 anos.



Com um relato delicado e cheio de emoção, a menina contou que fazia o mesmo pedido em suas orações desde os cinco anos: ganhar um irmãozinho. Agora, segundo ela, o desejo finalmente se tornou realidade.



No vídeo publicado pelo casal, Zoe explica que todas as noites conversava com Deus antes de dormir, agradecendo pela família e pelos amigos, mas sempre reservando espaço para um pedido especial.

