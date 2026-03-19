Boa ação

Richarlison doa R$ 200 mil para vítima de acidente que teve as pernas amputadas

Capixaba impulsionou a vaquinha da paraibana Letícia Maria

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:56

Richarlison participa de treino no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Richarlison, atacante capixaba do Tottenham, da Inglaterra, e figurinha carimbada da Seleção Brasileira, doou R$ 200 mil para Letícia Carvalho, paraibana de 24 anos que sofreu um acidente grave e teve as duas pernas amputadas.

A jovem realizou uma campanha solidária para arrecadar recursos para custear as próteses e o tratamento de reabilitação, e o valor doado pelo jogador natural de Nova Venécia correspondeu a 50% da vaquinha, lançada em fevereiro deste ano. O atacante deu atenção ao caso após uma mobilização pelas redes sociais.

"A gente fez uma força-tarefa. Eu disse ‘olha gente, todo mundo hoje vai marcar o Richarlison’ até que chegou nele e ele veio falar comigo. Foi uma surpresa gigantesca. E ele não só me ajudou, mas ele compartilhou nas redes sociais dele, o que foi incrível para a campanha", disse Letícia à TV Paraíba.

Letícia Carvalho perdeu as duas pernas em um acidente.. Crédito: Reprodução/TV Paraíba

O acidente

O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro de 2023, em João Pessoa, quando Letícia foi atingida e arrastada por um ônibus enquanto ia para a universidade. Além da amputatação, a gravidade dos ferimentos levaram a jovem a passar três meses internada.

"Depois de um mês de coma, induzido na UTI, as pessoas, os médicos, eles não viam solução para mim, mas Deus operou muitos milagres na minha vida. E eu estava quase perdendo a esperança até que eu encontrei uma clínica que podia me ajudar com isso e que topou comprar minha guerra", concluiu a jovem.

Por meio das redes sociais, Letícia agradeceu publicamente ao atleta. Ela disse que a ajuda do capixaba foi decisiva para a continuidade do tratamento, destacando a mobilização de seguidores que compartilharam a campanha.

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