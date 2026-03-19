Neymar marca, mas Santos perde para o Internacional, na Vila

Publicado em 19 de março de 2026 às 00:53
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol nos acréscimos, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Vila Belmiro.
O Internacional abriu o placar com gol contra numa lambança de Zé Ivaldo. Após escanteio cobrado por Bruno Henrique, o zagueiro do Santos passou da bola e mandou contra a própria meta.
Neymar chegou a empatar para o Santos com gol de pênalti. Mas Carbonero marcou aos 49 minutos e garantiu a vitória colorada.
O Internacional conquista sua primeira vitória no Brasileirão e deixa a lanterna. Com 5 pontos, o time gaúcho aparece em 17º lugar e joga o Cruzeiro para a última posição.
Já o Santos se aproxima do Z4. O clube estaciona nos 6 pontos e aparece em 16º.
Os times voltam a campo no domingo (22), pela 8ª rodada do Brasileirão. O Santos visita o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), enquanto o Inter recebe a Chapecoense, às 18h30.
VAI CONVENCER ANCELOTTI?
O jogo contra o Internacional foi o primeiro de Neymar desde que Carlo Ancelotti o deixou de fora do último teste da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo. Na segunda-feira (16), o italiano não convocou Neymar para os amistosos contra França e Croácia, os últimos antes da convocação para o Mundial. Ancelotti seguiu afirmando que o camisa 10 não está 100% fisicamente, mas não descartou que ele possa estar na Copa caso recupere o condicionamento até lá.
Depois da partida desta quarta, Neymar terá mais 15 jogos pelo Santos para convencer Ancelotti que merece ir à Copa -a convocação é em 18 de maio. Contra o Internacional, o camisa 10 teve um primeiro tempo apagado, aparecendo apenas em uma tabela que deixou Gabigol em boa condição de marcar. No entanto, foi decisivo na etapa final e garantiu o empate para o Santos após pênalti sofrido por Moisés.
COMO FOI O JOGO
Pressionado pela lanterna, o Internacional começou a partida melhor, tendo as principais chances. Bruno Gomes interceptou passe de Escobar para Neymar e puxou contra-ataque. A bola chegou em Borré, que deixou Vitinho na boa, mas Brazão fez grande defesa. Pouco depois, Vitinho chutou novamente e quase superou Brazão, que teve que jogar o corpo para trás para desviar. Borré ainda perdeu chance praticamente debaixo do gol.
Aos 28 minutos, um choque entre Arão e Villagra fez com que jogo ficasse parado por alguns minutos. O volante santista teve um sangramento forte no nariz, enquanto o jogador colorado precisou enfaixar a cabeça. Depois de voltar ao campo, Villagra levou perigo para Brazão em chute que passou perto da trave. Em seguida, Gabigol chegou a balançar as redes, mas estava impedido no lance.
Até então apagado, Neymar apareceu e fez uma boa tabela com Gabigol, que quase marcou. O camisa 9 deu um passe pelo alto no lado direito da área, e o camisa 10 devolveu com o peito. Gabigol invadiu a área e chutou forte de esquerda, mas mandou pela linha de fundo. Antes do intervalo, Brazão teve trabalhar novamente em cruzamento desviado para trás por Zé Ivaldo.
Na etapa final, o placar foi inaugurado antes mesmo do primeiro minuto. Aos 50 segundos, Bruno Henrique cobrou escanteio para o Inter, e Zé Ivaldo passou da bola e fez uma lambança, mandando contra a própria meta.
Só que o Santos empatou 10 minutos depois, com gol de Neymar. Moisés tentou entrar na área e foi derrubado por Vitinho, conseguindo pênalti para o Santos. Na batida, o camisa 10 deslocou Rochet e deixou tudo igual. Na comemoração, o meia-atacante foi para a torcida atrás do gol e levou cartão amarelo. Na sequência do gol, Borré chegou a colocar o Internacional novamente em vantagem, mas estava impedido no lance.
Depois do gol, os mandantes passaram a presionar pela virada. Gabigol teve boa oportunidade de cabeça e mandou por cima. O Internacional apostava em contra-ataques para voltar à frente do placar. Em saída rápida, Vitinho sofreu falta de Zé Ivaldo, mas conseguiu deixar com Aguirre, que chegou batendo e exigiu boa defesa de Brazão. Pouco depois, Neymar perdeu a bola perto da área de defesa, e Vitinho acertou a rede pelo lado de fora.
O Internacional conseguiu a vitória já nos acréscimos. Aos 49 minutos, Vitinho cabeceou e Brazão espalmou para frente. A bola caiu no pé de Carbonero, que cortou Rollheiser e bateu firme para garantir o triunfo do clube gaúcho. A torcida santista vaiou muito o time e o técnico Vojvoda ao apito final.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Rollheiser); Willian Arão (Gabriel Menino), Christian Oliva e Neymar (Thaciano); Rony (Moisés), Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
INTERNACIONAL
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Rodríguez (Thiago Maia); Vitinho, Alerrandro (Aguirre) e Borré (Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)
Gols: Santos (10'/2ºT) (SAN); Zé Ivaldo (contra - 1'/2ºT) e Carbonero (49'/2ºT) (INT)
Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Igor Vinícius, Escobar e Neymar (SAN); Félix Torres, Vitinho e Carbonero (INT)
