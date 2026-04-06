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Festa da Penha 2026

Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba

Evento Ecos do Convento exibe 16 imagens selecionadas entre 66 inscritas. Programação inclui debates e atividades educativas, veja como participar
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 12:27

Trabalhos serão exibidos ao público durante os dias de programação
Trabalhos serão exibidos ao público durante os dias de programação Crédito: Lidiane Maia
A partir desta quinta-feira (9), o auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, recebe a exposição fotográfica do projeto Ecos do Convento. 66 fotógrafos amadores se inscreveram no concurso e 16 imagens foram selecionadas para a mostra, que segue aberta para visitação até sábado (11), sempre das 10h às 16h, com entrada gratuita.
As fotografias partem do tema “Ecos do Convento: natureza, cultura, fé e comunidade” e apresentam diferentes perspectivas sobre o entorno do Convento da Penha. Os registros incluem paisagens, manifestações culturais, práticas religiosas e o cotidiano de moradores, compondo um retrato sensível da relação entre território e identidade.
Participantes concorrem a troféu e certificado
Participantes concorrem a troféu e certificado Crédito: Thaís Justino
Além de terem seus trabalhos exibidos ao público, os autores selecionados concorrem a premiação para os três primeiros colocados. O resultado será divulgado na sexta-feira (10), às 15h, durante a programação do evento. O vencedor também receberá um kit especial do Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA).
Durante os três dias, o público também poderá acompanhar atividades educativas, rodas de conversa, além do lançamento da websérie animada da Turma Eco Guardiões e da primeira edição da revista do projeto.
Confira os autores e as fotografias selecionadas: Adriana Santos de Araujo — Olhar para cima; Cesar Filho — Arte religiosa; Dyane Ferreira da Silva — Pagando promessa; Francisco Marcondes Oliveira Lima — Eu e ela; Ittally Trancoso Camargo — Conexões; Jennifer Venturim Bernardino — Entre terços e silêncio; Jhownay Santos Basilio — Terra céu e mar; Juliana Lopes de Moraes — Mar de fé; Letícia Garcia Senna — Onde a fé encontra o caminho; Lidiane Maia M. — Sob o eco dourado do sol; Luiz Carlos Moraes — Santa pesca; Marcely Ribeiro de Araújo — O diálogo entre o efêmero e o eterno; Maria Clara Miranda — Através da janela; Renato Moulin — Salve rainha; Thaís Justino do Amaral — Janela para o mundo; e Thamirys Ferreira Marinho — Na Ladeira da Penitência.

Serviço

Exposição Ecos do Convento
  • Data: de quinta-feira (9) a sábado (11)
  • Horário: das 10h às 16h
  • Local: Auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
  • Entrada gratuita
Há registros de paisagens, manifestações culturais, práticas de fé e relações entre moradores e território
Há registros de paisagens, manifestações culturais, práticas de fé e relações entre moradores e território Crédito: Juliana de Moraes

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