Festa dos anos 80 e 90 terá duas noites e show internacional do Double You no ES Crédito: Reprodução Instagram @remeber_blow_up

O aumento da procura por eventos nostálgicos no Espírito Santo tem levado festas temáticas a ampliar suas programações. É o caso da Remember Blow Up, voltada aos sucessos dos anos 80 e 90, que em 2026 passa a ter duas noites após a alta demanda por ingressos.

Inicialmente prevista para acontecer em apenas um dia, a festa agora será realizada em 15 e 16 de maio, no Na Vista, em Vitória. Além de reunir frequentadores que vivenciaram a cena noturna das décadas passadas, esse tipo de evento também tem conquistado um público mais jovem, interessado na estética, na música e na experiência associada ao período.

Na programação, a edição de 2026 traz novamente ao Estado o Double You, grupo italiano conhecido por hits que marcaram os anos 90 e ainda circulam em playlists e festas temáticas. O line-up inclui ainda os capixabas Picnic Dogs e DJ Gordinho.

William, vocalista do Double You Crédito: Globo/Paulo Belote

A estrutura segue o modelo das edições anteriores, com ambientação inspirada em casas noturnas da época e repertório focado em sucessos que marcaram as pistas nos anos 80 e 90.

Os ingressos custam a partir de R$95 e já estão à venda pelo site Blueticket.

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