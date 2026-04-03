Festa dos anos 80 e 90 terá duas noites e show internacional do Double You no ES

O aumento da procura por eventos nostálgicos no Espírito Santo tem levado festas temáticas a ampliar suas programações. É o caso da Remember Blow Up, voltada aos sucessos dos anos 80 e 90, que em 2026 passa a ter duas noites após a alta demanda por ingressos.
Inicialmente prevista para acontecer em apenas um dia, a festa agora será realizada em 15 e 16 de maio, no Na Vista, em Vitória. Além de reunir frequentadores que vivenciaram a cena noturna das décadas passadas, esse tipo de evento também tem conquistado um público mais jovem, interessado na estética, na música e na experiência associada ao período.
Na programação, a edição de 2026 traz novamente ao Estado o Double You, grupo italiano conhecido por hits que marcaram os anos 90 e ainda circulam em playlists e festas temáticas. O line-up inclui ainda os capixabas Picnic Dogs e DJ Gordinho.
A estrutura segue o modelo das edições anteriores, com ambientação inspirada em casas noturnas da época e repertório focado em sucessos que marcaram as pistas nos anos 80 e 90.
Os ingressos custam a partir de R$95 e já estão à venda pelo site Blueticket.
Programe-se
- Remember Blow Up 2026
- Quando: 15 e 16 de maio, a partir das 20h
- Onde: Na Vista – Enseada do Suá, Vitória
- Atrações: Double You, Picnic Dogs e DJ Gordinho
- Ingressos: Blueticket.com.br
- Classificação: 18 anos