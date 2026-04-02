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Welcome to the Jungle

Guns N' Roses já está no Brasil e capixabas entram na contagem regressiva

Após desembarque no país na última segunda-feira (30), banda inicia turnê e chega ao ES em 10 dias para apresentação em Cariacica
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 13:33

Guns N' Roses no Rio Grande do Sul
Guns N' Roses no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses
A espera acabou! E não é exagero dizer que o Brasil já sente o peso das guitarras no ar. Guns N' Roses desembarcou no país e deu o primeiro passo da aguardada turnê que vai cruzar cidades brasileiras nas próximas semanas. De acordo com post no Instagram oficial da banda, a aeronave do grupo aterrissou em Porto Alegre por volta das 7h35 da última segunda-feira (30).
Agora, com os primeiros shows acontecendo e os fãs já em estado de euforia, começa a contagem regressiva para um dos shows mais esperados do Espírito Santo: faltam 10 dias para Guns N' Roses subir no palco do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Antes disso, eles passarão por cidades como São Paulo, São José do Rio Preto e Campo Grande. Na capital paulista, o grupo ainda será destaque no Monsters of Rock, dividindo espaço com nomes lendários como Lynyrd Skynyrd e Extreme.
Guns N' Roses no Rio Grande do Sul
Guns N' Roses no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses
Por aqui, a promessa é de uma noite histórica. Com a formação clássica — Axl Rose, Slash e Duff McKagan —, o público capixaba pode esperar um show de mais de duas horas e meia, com um repertório que atravessa gerações. Estão no setlist hinos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e, claro, Welcome to the Jungle.
O show ainda ganha um tempero especial: a abertura fica por conta dos Raimundos, garantindo uma noite com muito rock nacional. Se depender da ansiedade dos fãs e da energia que já começou a circular desde o pouso em solo brasileiro, o Espírito Santo está prestes a viver um daqueles momentos que ficam na memória.

Serviço

  • Data: 12/04/2026 (Domingo)
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica – ES
  • Abertura dos Portões: 16h
  • Show Raimundos: 18h
  • Showtime Guns N' Roses: 20h
  • Ingressos: Bilheteria Digital
  • Classificação: Maiores de 16 anos (14 e 15 anos apenas acompanhados de pais ou responsáveis).

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