Guns N' Roses já está no Brasil e capixabas entram na contagem regressiva

Guns N' Roses no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

A espera acabou! E não é exagero dizer que o Brasil já sente o peso das guitarras no ar. Guns N' Roses desembarcou no país e deu o primeiro passo da aguardada turnê que vai cruzar cidades brasileiras nas próximas semanas. De acordo com post no Instagram oficial da banda, a aeronave do grupo aterrissou em Porto Alegre por volta das 7h35 da última segunda-feira (30).

Agora, com os primeiros shows acontecendo e os fãs já em estado de euforia, começa a contagem regressiva para um dos shows mais esperados do Espírito Santo: faltam 10 dias para Guns N' Roses subir no palco do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Antes disso, eles passarão por cidades como São Paulo, São José do Rio Preto e Campo Grande. Na capital paulista, o grupo ainda será destaque no Monsters of Rock, dividindo espaço com nomes lendários como Lynyrd Skynyrd e Extreme.

Guns N' Roses no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

Por aqui, a promessa é de uma noite histórica. Com a formação clássica — Axl Rose, Slash e Duff McKagan —, o público capixaba pode esperar um show de mais de duas horas e meia, com um repertório que atravessa gerações. Estão no setlist hinos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e, claro, Welcome to the Jungle.

O show ainda ganha um tempero especial: a abertura fica por conta dos Raimundos, garantindo uma noite com muito rock nacional. Se depender da ansiedade dos fãs e da energia que já começou a circular desde o pouso em solo brasileiro, o Espírito Santo está prestes a viver um daqueles momentos que ficam na memória.

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