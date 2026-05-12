Jovem rouba bicicleta, tenta fugir nadando e acaba detido em Vitória

Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após roubar uma bicicleta na Praia de Camburi, na manhã desta terça-feira (12). Na tentativa de escapar, o suspeito entrou no mar e tentou fugir nadando pela Baía de Vitória, mas acabou alcançado pelos agentes com auxílio de um barco. O nome dele não foi divulgado.





Segundo a corporação, o assalto aconteceu por volta das 9h. O suspeito tomou a bicicleta da vítima e a derrubou no chão antes de fugir. Um homem que presenciou a cena começou a perseguir o suspeito utilizando uma bicicleta elétrica. Durante a fuga, o assaltante entrou no mar tentando escapar dos guardas.





Uma equipe que fazia patrulhamento na região foi acionada e conseguiu deter o suspeito na água. “Como o indivíduo se encontrava no mar, nós pegamos um barco da região, fomos até ele e o detivemos”, contou o inspetor Prati.





A bicicleta foi recuperada e devolvida à proprietária. “A Guarda de Vitória detém até dentro da água”, brincou o inspetor. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Procurada, a A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.



