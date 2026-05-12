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Jovem rouba bicicleta, tenta fugir nadando e acaba detido em Vitória

Suspeito entrou no mar para escapar após assalto na Praia de Camburi; ele foi alcançado com auxílio de um barco

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2026 às 15:12
Bicicleta foi recuperada pela Guarda de Vitória após roubo na Praia de Camburi, em Vitória
Bicicleta foi recuperada pela Guarda após roubo na Praia de Camburi, em Vitória Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após roubar uma bicicleta na Praia de Camburi, na manhã desta terça-feira (12). Na tentativa de escapar, o suspeito entrou no mar e tentou fugir nadando pela Baía de Vitória, mas acabou alcançado pelos agentes com auxílio de um barco. O nome dele não foi divulgado.


Segundo a corporação, o assalto aconteceu por volta das 9h. O suspeito tomou a bicicleta da vítima e a derrubou no chão antes de fugir. Um homem que presenciou a cena começou a perseguir o suspeito utilizando uma bicicleta elétrica. Durante a fuga, o assaltante entrou no mar tentando escapar dos guardas.


Uma equipe que fazia patrulhamento na região foi acionada e conseguiu deter o suspeito na água. “Como o indivíduo se encontrava no mar, nós pegamos um barco da região, fomos até ele e o detivemos”, contou o inspetor Prati.


A bicicleta foi recuperada e devolvida à proprietária. “A Guarda de Vitória detém até dentro da água”, brincou o inspetor. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Procurada, a A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.


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