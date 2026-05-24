Homem invade casa, dá soco na boca da ex e atira contra carro em Vargem Alta

Uma jovem de 21 anos denunciou o ex-companheiro após ser vítima de agressões, ameaças e disparos de arma de fogo na noite deste sábado (23), na localidade de São José de Fruteira, zona rural de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito invadiu o quintal da residência da vítima, gritando ameaças de morte. A mulher relatou que estava com a filha de cinco meses no colo quando foi atingida com um soco na boca. A criança é fruto do relacionamento com o suspeito,
O atual namorado da vítima se escondeu no banheiro ao perceber o comportamento agressivo do ex. Durante a ação, o homem teria ameaçado matar todos que estavam na casa e efetuado disparos contra a residência, quebrando a janela do imóvel.
Ele também arrombou a porta da sala, atirou contra o carro do namorado da vítima e arrancou uma câmera de segurança instalada na área externa da casa. A mulher foi levada pelos policiais para a casa de familiares, onde permaneceu em segurança com a bebê.
O suspeito não foi localizado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta.
Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para proteção da vítima.
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