Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Na próxima sexta (10)

Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar

Brizz Ocean Fest II conecta surf, arte e meio ambiente com programação diversa e foco na cultura oceânica capixaba. Ingressos custam R$30
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 12:52

Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental Crédito: Gustavo Martinazzi / @ds.images / Divulgação
O Brizz Ocean Fest chega em sua segunda edição para marcar oficialmente a abertura da temporada de ondas em 2026. Na próxima sexta-feira (10), o evento, que acontece no Brizz, em Vitória, reúne a comunidade do surf em uma programação cultural que começa às 18h. Os ingressos custam R$30 e são retirados no local do evento.
A conscientização ambiental é o pilar central desta edição. O Projeto Golfinhos do Brasil traz uma exposição exclusiva que retrata os bastidores das pesquisas de campo e a luta pela preservação do Boto-cinza, espécie ameaçada de extinção que habita nosso litoral.
O Projeto Golfinhos do Brasil traz uma exposição exclusiva que retrata os bastidores das pesquisas de campo
O Projeto Golfinhos do Brasil retrata os bastidores das pesquisas de campo Crédito: Sandro Firmino
O festival reforça o DNA do surf capixaba com a exposição dos shapers da nova geração Bernardo Martinazzi e João Parmagnani, apresentando o que há de mais moderno em design de pranchas, como biquilhas, pranchas assimétricas e equipamentos para tow-in.

Música e cinema

Às 19h, o telão exibe o filme de surf "Diamantes 2025", um aquecimento visual para a mostra de fotografia “Diamantes Capixabas”, que fala sobre o protagonismo capixaba no Surf de Ondas Grandes, além de ações de limpeza de praias e inclusão pelo surf. A exposição é organizada por Luiz Hadad, Bernardo Nassar e Fabio Sandes.
2ª edição do Brizz Ocean Fest abre a temporada de surf no ES
2ª edição do Brizz Ocean Fest abre a temporada de surf no ES Crédito: Diego Silva
No palco, a música segue com as apresentações da banda Pura Vida e do grupo Charlie Brothers, com um tributo especial ao Charlie Brown Jr., celebrando o legado e o aniversário de Chorão.
O evento também contará com um estande para tatuagens e piercings, além da Ocean Fair, que contará com produtores locais ligados à cultura do surf, valorizando o empreendedorismo local.

Cronograma do evento:

  • 18h: DJ Camarão (Warm-up)
  • 19h: Exibição do filme de surf: Diamantes 2025
  • 19h45: Show Pura Vida
  • 21h15: Show Charlie Brothers (Tributo CBJR)
  • 22h30: DJ Camarão

Serviço:

  • Brizz Ocean Fest II
  • Data: 10 de abril
  • Horário: 18h às 0h30
  • Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: R$30, retirados na hora do evento

Veja Também

Luau de Manguinhos promove edição especial com Maskavo e Alma Djem

Carnaval de Congo de Roda D’Água terá cortejo e shows; veja programação

Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Surfe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados