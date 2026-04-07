Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar

Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental Crédito: Gustavo Martinazzi / @ds.images / Divulgação

O Brizz Ocean Fest chega em sua segunda edição para marcar oficialmente a abertura da temporada de ondas em 2026. Na próxima sexta-feira (10), o evento, que acontece no Brizz, em Vitória, reúne a comunidade do surf em uma programação cultural que começa às 18h. Os ingressos custam R$30 e são retirados no local do evento.

A conscientização ambiental é o pilar central desta edição. O Projeto Golfinhos do Brasil traz uma exposição exclusiva que retrata os bastidores das pesquisas de campo e a luta pela preservação do Boto-cinza, espécie ameaçada de extinção que habita nosso litoral.

O Projeto Golfinhos do Brasil retrata os bastidores das pesquisas de campo Crédito: Sandro Firmino

O festival reforça o DNA do surf capixaba com a exposição dos shapers da nova geração Bernardo Martinazzi e João Parmagnani, apresentando o que há de mais moderno em design de pranchas, como biquilhas, pranchas assimétricas e equipamentos para tow-in.

Música e cinema

Às 19h, o telão exibe o filme de surf "Diamantes 2025", um aquecimento visual para a mostra de fotografia “Diamantes Capixabas”, que fala sobre o protagonismo capixaba no Surf de Ondas Grandes, além de ações de limpeza de praias e inclusão pelo surf. A exposição é organizada por Luiz Hadad, Bernardo Nassar e Fabio Sandes.

2ª edição do Brizz Ocean Fest abre a temporada de surf no ES Crédito: Diego Silva

No palco, a música segue com as apresentações da banda Pura Vida e do grupo Charlie Brothers, com um tributo especial ao Charlie Brown Jr., celebrando o legado e o aniversário de Chorão.

O evento também contará com um estande para tatuagens e piercings, além da Ocean Fair, que contará com produtores locais ligados à cultura do surf, valorizando o empreendedorismo local.

Cronograma do evento:

18h: DJ Camarão (Warm-up)

DJ Camarão (Warm-up) 19h: Exibição do filme de surf: Diamantes 2025

Exibição do filme de surf: Diamantes 2025 19h45: Show Pura Vida

Show Pura Vida 21h15: Show Charlie Brothers (Tributo CBJR)

Show Charlie Brothers (Tributo CBJR) 22h30: DJ Camarão

Serviço: