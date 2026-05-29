Chefe do tráfico do Morro do Alagoano é preso com segurança armado em Vitória

Um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do Alagoano, no bairro Caratoíra, em Vitória, foi preso durante uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) e da Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE) da Polícia Militar, na quinta-feira (28).





Segundo a Polícia Federal, o suspeito foi detido junto com um homem que fazia a segurança armada dele e do ponto de tráfico da região. As prisões ocorreram após informações de inteligência levantadas pela Ficco/ES. Os nomes dos dois não foram divulgados.





Durante a abordagem, os militares encontraram com a dupla uma quantidade de drogas, entre maconha e crack, além de materiais utilizados para embalar e comercializar os entorpecentes. Também foram apreendidos aparelhos celulares e uma arma de fogo com numeração raspada.





Ainda segundo a PF, o homem preso é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro do Alagoano, área dominada por uma facção criminosa que atua no Espírito Santo. Já o segundo detido seria responsável por fazer a proteção armada do local utilizado para a venda de drogas.





Os dois suspeitos foram encaminhados para a sede da Ficco/ES, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.





*A Ficco/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne forças das polícias Militar, Civil e Penal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais e das guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.