Motorista morre atropelado pelo próprio ônibus, em Vila Velha

Motorista morreu atropelado pelo próprio ônibus em Vila Velha Crédito: Divulgação / Família

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Um motorista de ônibus morreu na madrugada deste sábado (07), depois de ser atropelado pelo próprio ônibus. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no bairro Aribiri, em Vila Velha

De acordo com testemunhas, José Custódio Filho, de 68 anos, ligou o ônibus e saiu de perto do veículo por alguns segundos, quando percebeu que o ônibus havia começado a andar. Na tentativa de parar o veículo, José acabou atropelado. O ônibus ainda colidiu contra um árvore. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou cortar a árvore para conseguir retirar o veículo do local.

O motorista era aposentado, mas trabalhava por um empresa de turismo e faria uma excursão para Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (07). Ele preparava o veículo para a viagem quando o acidente aconteceu.

"Ele ia fazer uma excursão hoje para Cachoeiro. Começou a fazer o check list, ligou o caminhão, botou os freios para poder encher o tambor de ar. Era um bom profissional e tomava todos esses cuidados. Não sei por que o ônibus começou a descer, provavelmente ele deve ter tentado puxar alguma trava de segurança. Parece que já tinha gente na rua e ele tentou jogar o ônibus para onde não fosse ferir ninguém e aí aconteceu essa fatalidade. Ele foi tentar evitar uma tragédia maior, evitar que o ônibus pegasse alguma casa ou atropelasse alguém, e aí o ônibus passou por cima dele", contou a sobrinha, Camila Neide Custodio.

APAIXONADO POR ÔNIBUS

José Custódio Filho, de 68 anos, morreu atropelado pelo próprio ônibus em Vila Velha Crédito: Aquivo Pessoal

A família conta que José era apaixonado por ônibus e que, até então, nunca havia se envolvido em um acidente. "Ele era muito presente na vida da gente, pessoa muito boa, pai muito atencioso. Profissional maravilhoso, recebeu várias condecorações na Águia Branca, trabalhou muitos anos lá. Sempre gostou de dirigir. Em anos de serviço, ele nunca se envolveu em nenhum acidente. Uma fatalidade. Mas a gente tem a certeza de que ele morreu com o que ele gostava de fazer", afirmou.

O corpo de José Custódio Filho será velado e sepultado no Parque da paz, na Serra. O horário do enterro ainda não foi divulgado.

Motorista morre atropelado pelo próprio ônibus, em Vila Velha