Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carreta carregada de carne de porco tomba na Avenida Fernando Ferrari
Motorista embriagado

Carreta carregada de carne de porco tomba na Avenida Fernando Ferrari

Motorista se recusou a fazer teste do bafômetro. Uma lata de cerveja foi encontrada no carro; carga do caminhão é avaliada em R$ 300 mil

Publicado em 07 de Março de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Carreta que transportava carne de porco tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta
Uma carreta carregada de carne de porco tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 5h30 da manhã deste sábado (7) . O acidente aconteceu no sentido Vitória-Serra e não envolveu outros veículos. Também não há registro de feridos graves. 
À Polícia, o motorista contou que seguia pela pista da direita no sentido Serra e ao avistar um carro estacionado, para não bater no veículo, jogou a carreta para a faixa da esquerda. A carga balançou e o veículo bateu nas palmeiras em cima do canteiro central e tombou. Com o acidente, parte da pista, nos dois sentidos da via, ficou interditada.
O motorista contou ainda que saiu de Visconde de Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (6) e iria descarregar a carga em Vitória. Segundo ele, a carga de carne de porco resfriada é avaliada em mais de R$ 300 mil.

TESTE DO BAFÔMETRO NEGADO

Carreta de carne de porco tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Aurélio de Freitas
Segundo a Polícia Militar, embora estivesse visivelmente embriagado, o motorista afirmou não ter bebido e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Uma latinha de cerveja também foi encontrada na cabine do veículo. 
Os documentos do homem foram recolhidos pela polícia, mas ele permaneceu no local do acidente após a viatura da PM deixar o local. O motorista foi autuado por má conservação do veículo porque pelo menos dois pneus traseiros estavam carecas.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar não informou se o motorista da carreta foi autuado por embriaguez ao volante.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados