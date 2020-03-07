Carreta carregada de carne de porco tomba na avenida Fernando Ferrari
Uma carreta carregada de carne de porco tombou na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, por volta das 5h30 da manhã deste sábado (7) . O acidente aconteceu no sentido Vitória-Serra e não envolveu outros veículos. Também não há registro de feridos graves.
À Polícia, o motorista contou que seguia pela pista da direita no sentido Serra e ao avistar um carro estacionado, para não bater no veículo, jogou a carreta para a faixa da esquerda. A carga balançou e o veículo bateu nas palmeiras em cima do canteiro central e tombou. Com o acidente, parte da pista, nos dois sentidos da via, ficou interditada.
O motorista contou ainda que saiu de Visconde de Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (6) e iria descarregar a carga em Vitória. Segundo ele, a carga de carne de porco resfriada é avaliada em mais de R$ 300 mil.
TESTE DO BAFÔMETRO NEGADO
Segundo a Polícia Militar, embora estivesse visivelmente embriagado, o motorista afirmou não ter bebido e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Uma latinha de cerveja também foi encontrada na cabine do veículo.
Os documentos do homem foram recolhidos pela polícia, mas ele permaneceu no local do acidente após a viatura da PM deixar o local. O motorista foi autuado por má conservação do veículo porque pelo menos dois pneus traseiros estavam carecas.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar não informou se o motorista da carreta foi autuado por embriaguez ao volante.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta