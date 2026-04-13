Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Imagem de Nossa Senhora da Penha na missa de encerramento Crédito: Ricardo Medeiros

Chuva, fé e uma multidão de pessoas marcaram as comemorações da Festa da Penha 2026 . Com muita emoção e terços nas mãos, fiés lotaram o parque da Prainha, em Vila Velha , nesta segunda-feira (13), para a missa de encerramento em homenagem à padroeira do Espírito Santo.

De acordo com os organizadores, 2,7 milhões de devotos participaram das celebrações nos oito dias de festividade, que contaram com 50 missas e 14 romarias.

O tema deste ano foi “Fazei de nós instrumentos da paz”, um chamado inspirado na espiritualidade de São Francisco de Assis, em um contexto especial que recorda os 800 anos de sua morte. O objetivo foi convidar os fiéis a viverem a fé como compromisso concreto com a reconciliação, o perdão e a construção da paz no cotidiano.

A imagem de Nossa Senhora da Penha foi conduzida por marinheiros e recebida por uma multidão. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Ângelo Mezzari.

Missa de encerramento da Festa da Penha Imagem de Nossa Senhora da Penha Divulgação Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Dom Ãngelo, arcebispo de Vitória Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha chega para missa de encerramento Ricardo Medeiros Dom Ângelo, arcebispo de Vitória, reza a missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Dom Ângelo, arcebispo de Vitória, reza a missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha chega para missa de encerramento Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha na missa de encerramento Ricardo Medeiros Governador Ricardo Ferraço na missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha Divulgação Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Dom Ãngelo, arcebispo de Vitória Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha chega para missa de encerramento Ricardo Medeiros Dom Ângelo, arcebispo de Vitória, reza a missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Dom Ângelo, arcebispo de Vitória, reza a missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha chega para missa de encerramento Ricardo Medeiros Imagem de Nossa Senhora da Penha na missa de encerramento Ricardo Medeiros Governador Ricardo Ferraço na missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros Missa de encerramento da Festa da Penha Ricardo Medeiros

“Quanta coragem e força podem nascer da devoção a Maria… E como nós podemos merecer? Sentir? Nós estamos na presença de Maria quando estamos com nossas crianças, nossa família, quando estamos peregrinando, em procissão, nos encontros e celebrações. Que coisa mais bonita é ver a Virgem da Penha ir até os marginalizados, doentes e menos favorecidos. A Virgem Maria é aquela que nos visita”, ressaltoou Dom Ângelo, durante a homilia.

Ao final da celebração, o guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, recordou que a experiência vivida não se encerra com a celebração: “Para quem tem fé, a festa nunca tem fim. Somos chamados a viver essa fé todos os dias. Somos chamados a ser artesãos da paz.”

Missa de encerramento da Festa da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

O hino de Nossa Senhora da Penha encerrou as celebrações, com fiéis erguendo suas luzes em meio à multidão.

Entre os principais eventos da festa, destacou-se a Romaria dos Homens, que reuniu cerca de 1,2 milhão de fiéis na tradicional peregrinação noturna. O encerramento da caminhada contou com um show de drones inédito na festa. Já a Romaria das Mulheres levou aproximadamente 100 mil devotas às ruas de Vila Velha.