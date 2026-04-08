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Leonel Ximenes

No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha

Dia de Nossa Senhora da Penha, na próxima segunda (13), será comemorado também no interior do Espírito Santo, em uma igrejinha dedicada à santa

Públicado em 

08 abr 2026 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Conventinho da Penha está encravado num monte de 850 metros de altitude na localidade de Carolina, distrito de Alfredo Chaves
A capela está construída no alto de um monte de 850 metros de altitude. Crédito: Divulgação
Pouco mais de 100 quilômetros de distância separam o monumental Convento da Penha, em Vila Velha, do Conventinho da Penha, uma modesta capela encravada num monte de 850 metros de altitude na localidade de Carolina, distrito de Alfredo Chaves, no Sul do Estado.
Apesar da diferença das dimensões, a fé dos seus frequentadores as une e é o traço comum entre as duas edificações. E na próxima segunda-feira (13), os dois espaços celebrativos estarão comemorando o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.

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Centenas de devotos são aguardados e deverão subir a montanha para render graças à santa no Conventinho da Penha, no interior de Alfredo Chaves, e participar da missa solene em sua homenagem, às 10h.

A HISTÓRIA DO CONVENTINHO DA PENHA

Construída há mais de 100 anos, a capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “Conventinho da Penha”, por lembrar, claro, o famoso Convento da Penha, em Vila Velha, a maior atração turística e religiosa do Espírito Santo.
De acordo com Cinésio Pin, proprietário de uma pousada da região, a igrejinha foi edificada no começo do século passado por seu bisavô, Egistro Pinon, que veio da Itália e se hospedou nas imediações da capela com a ajuda de moradores locais.
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado

 Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado Crédito: Divulgação
“A primeira igrejinha era de pau-a-pique e depois de 40 anos foi derrubada e construída outra de alvenaria que está erguida até hoje. O local começou a ser bastante frequentado por moradores e turistas da região e ganhou o apelido de Conventinho da Penha”, relata.

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Segundo Pin, o motivo exato da construção é desconhecido, mas a família diz acreditar que foi edificada para professar a fé do patriarca da família e abençoar a região. No dia da festa, após a missa, são vendidos pratos típicos e promovidos leilões. “É um dia de festa, quando as comunidades da região param para respeitar a santa e se confraternizarem”, explica.
Este ano o local recebeu ampliação da área e melhorias na estrutura da capela.
No alto do morro, o popular Conventinho da Penha fica aberto diariamente para visitação. Há dois caminhos para chegar ao local: por Carolina, entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon ou pela comunidade de São Roque de Maravilha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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