No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha

A capela está construída no alto de um monte de 850 metros de altitude. Crédito: Divulgação

Pouco mais de 100 quilômetros de distância separam o monumental Convento da Penha, em Vila Velha, do Conventinho da Penha, uma modesta capela encravada num monte de 850 metros de altitude na localidade de Carolina, distrito de Alfredo Chaves, no Sul do Estado.

Apesar da diferença das dimensões, a fé dos seus frequentadores as une e é o traço comum entre as duas edificações. E na próxima segunda-feira (13), os dois espaços celebrativos estarão comemorando o dia de Nossa Senhora da Penha , padroeira do Espírito Santo.

Centenas de devotos são aguardados e deverão subir a montanha para render graças à santa no Conventinho da Penha, no interior de Alfredo Chaves, e participar da missa solene em sua homenagem, às 10h.

A HISTÓRIA DO CONVENTINHO DA PENHA

Construída há mais de 100 anos, a capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “Conventinho da Penha”, por lembrar, claro, o famoso Convento da Penha, em Vila Velha, a maior atração turística e religiosa do Espírito Santo.

De acordo com Cinésio Pin, proprietário de uma pousada da região, a igrejinha foi edificada no começo do século passado por seu bisavô, Egistro Pinon, que veio da Itália e se hospedou nas imediações da capela com a ajuda de moradores locais.



Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado Crédito: Divulgação

“A primeira igrejinha era de pau-a-pique e depois de 40 anos foi derrubada e construída outra de alvenaria que está erguida até hoje. O local começou a ser bastante frequentado por moradores e turistas da região e ganhou o apelido de Conventinho da Penha”, relata.

Segundo Pin, o motivo exato da construção é desconhecido, mas a família diz acreditar que foi edificada para professar a fé do patriarca da família e abençoar a região. No dia da festa, após a missa, são vendidos pratos típicos e promovidos leilões. “É um dia de festa, quando as comunidades da região param para respeitar a santa e se confraternizarem”, explica.

Este ano o local recebeu ampliação da área e melhorias na estrutura da capela.