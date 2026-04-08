Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder Crédito: Reprodução Globo

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), Leandro Rocha se sentiu mal no BBB 26 e pediu atendimento médico. Na sala da casa, apertou o botão do confessionário ao reclamar de dores aparentemente no peito.

Depois de algum tempo, ele entrou no confessionário e não saiu mais. Uma voz da produção avisou aos demais competidores que o brother estava bem e que recebia medicação. O real problema de saúde não foi revelado.

Até então, muita gente pelas redes sociais começou a suspeitar de que ele iria desistir, já que o botão do confessionário fica próximo ao botão da desistência.