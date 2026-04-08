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BBB 26

Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), Leandro Boneco se sentiu mal e pediu atendimento médico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 14:27

Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder
Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder Crédito: Reprodução Globo
Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), Leandro Rocha se sentiu mal no BBB 26 e pediu atendimento médico. Na sala da casa, apertou o botão do confessionário ao reclamar de dores aparentemente no peito.
Depois de algum tempo, ele entrou no confessionário e não saiu mais. Uma voz da produção avisou aos demais competidores que o brother estava bem e que recebia medicação. O real problema de saúde não foi revelado.
Até então, muita gente pelas redes sociais começou a suspeitar de que ele iria desistir, já que o botão do confessionário fica próximo ao botão da desistência.
A própria equipe de Leandro no X alertou que a tentativa de acionar o botão era de atendimento. "Boneco teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico. Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais", dizia comunicado.

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