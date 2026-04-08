'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula Crédito: Reprodução Globo

A gaúcha Samira Sagr foi eliminada do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (7) e, logo que saiu da casa, bateu um papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro onde pôde assistir a sua passagem pela casa e rever comentários negativos que fez sobre seus aliados no programa.

Durante a entrevista no 'Bate-Papo BBB', Samira foi confrontada sobre suas falas contra membros do grupo que ela integrou, composto por Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss. A loira garantiu não lembrar das críticas que fez aos amigos.

"Estou passada, tá, gente? Tem momentos que a gente briga e fica com a cabeça quente. E como a casa é pequena, às vezes a gente só quer desabafar, conversar", afirmou a atendente de bar.

Samira chegou a dizer que se surpreendeu consigo mesma ao rever o momento em que sugere para Jonas e Cowboy que barrem Ana Paula da festa do líder ao invés dela. A mineira foi deixada de fora da celebração em cinco ocasiões.

A sister comentou que estava com medo de não chegar ao Top 10 e perder o apartamento e os R$ 100 mil reais que ganhou em sua primeira passagem pelo quarto do líder, mas que não fez jogo duplo e nem traiu adversários para tentar se manter na casa. Ela, porém, assumiu que falhou com o grupo.

"Jamais eu ia querer prejudicá-los porque eu sei que realmente eles têm um carinho muito bonito por mim e eu por eles. [...] eu acho que eu tava realmente deixando levar, porque eu realmente acho que eu sou muito sentimental", ressaltou.

Samira também falou sobre sua relação com Juliano, com quem protagonizou algumas brigas, e afirmou que vê o brother como um irmão, pois os dois são muito parecidos em diversos aspectos. Ela pontuou que a similaridade, no dia a dia, pode gerar irritação, mas deixou claro que tem carinho pelo amigo.