Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

[Edicase]Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Samira deixou o BBB 26 nesta terça-feira, 7, com 51,24% dos votos. Ela disputou o Paredão com Jordana e Marciele, que acumularam 47,67% e 1,09% dos votos, respectivamente. Foi a votação mais acirrada da edição.

Logo no início do discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse que Marciele já estava garantida no Top 7 do programa. Ele comparou a rivalidade de Samira e Jordana com um "tango" e citou as estratégias de jogo de cada uma. "Uma vai fazer muita falta nessa casa. A outra também", disse.

Antes do anúncio da eliminação, Jordana descreveu a sensação como "desesperadora". Marciele disse estar "confiante". Já Samira afirmou estar "nervosa, ansiosa e com medo".

Porcentagem de votos

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:

Samira

- Média: 51,24%- Voto Único: 57,68%- Voto da Torcida: 36,21%

Jordana

- Média: 47,67%- Voto Único: 40,96%- Voto da Torcida: 63,34%

Marciele

- Média: 1,09%- Voto Único: 1,36%- Voto da Torcida: 0,45%

Relembre a formação do Paredão

A formação começou com a indicação direta do líder da semana, Juliano Floss, que escolheu Jordana como primeira emparedada. A decisão veio acompanhada de um discurso direto, em que ele destacou coerência dentro do jogo e reforçou que sua escolha fazia parte da estratégia.

Na sequência, Marciele e Samira empataram como as mais votadas pelos participantes. O líder desempatou e enviou Marciele ao Paredão, aumentando ainda mais o clima de disputa entre as sisters.