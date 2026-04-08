Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Samira deixou o BBB 26 nesta terça-feira, 7, com 51,24% dos votos. Ela disputou o Paredão com Jordana e Marciele, que acumularam 47,67% e 1,09% dos votos, respectivamente. Foi a votação mais acirrada da edição.
Logo no início do discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse que Marciele já estava garantida no Top 7 do programa. Ele comparou a rivalidade de Samira e Jordana com um "tango" e citou as estratégias de jogo de cada uma. "Uma vai fazer muita falta nessa casa. A outra também", disse.
Antes do anúncio da eliminação, Jordana descreveu a sensação como "desesperadora". Marciele disse estar "confiante". Já Samira afirmou estar "nervosa, ansiosa e com medo".
Porcentagem de votos
Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:
Samira
- Média: 51,24%- Voto Único: 57,68%- Voto da Torcida: 36,21%
Jordana
- Média: 47,67%- Voto Único: 40,96%- Voto da Torcida: 63,34%
Marciele
- Média: 1,09%- Voto Único: 1,36%- Voto da Torcida: 0,45%
Relembre a formação do Paredão
A formação começou com a indicação direta do líder da semana, Juliano Floss, que escolheu Jordana como primeira emparedada. A decisão veio acompanhada de um discurso direto, em que ele destacou coerência dentro do jogo e reforçou que sua escolha fazia parte da estratégia.
Na sequência, Marciele e Samira empataram como as mais votadas pelos participantes. O líder desempatou e enviou Marciele ao Paredão, aumentando ainda mais o clima de disputa entre as sisters.
Com direito ao contragolpe, Jordana teve a chance de puxar mais um participante para a zona de risco. Sem hesitar, escolheu Samira, justificando a decisão com críticas ao comportamento da rival dentro do jogo.