BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula

O sincerão desta segunda-feira (6) do BBB 26 (Globo) rendeu alguns bate-bocas na casa mais vigiada do Brasil. Após o fim da dinâmica, Jordana Morais discutiu com Leandro Boneco, Juliano Floss e Ana Paula Renault sobre posicionamentos na casa.
A atividade exigiu que os brothers remontassem as suas preferências de pódio do programa e apontassem uma pessoa que eles acham que não vencerá a competição. Eles já haviam feito o mesmo na primeira semana do programa.
Mais apontada como a participante que não levará o prêmio, Jordana se indispôs com seus rivais e, assim que o sincerão acabou, foi confrontada por Boneco, que a acusou de não ter respeitado o tempo do brother estipulado para a dinâmica.
Jordana afirmou que o pipoca "foi pego na mentira" ao relembrar de uma situação que aconteceu logo que eles entraram na casa, quando Boneco disse que estava proibido de falar do que se passou no quarto branco.
A discussão escalou e a sister afirmou que o companheiro de confinamento está perdido no jogo desde que Jonas e Cowboy, rivais declarados de Boneco, foram eliminados e ele está com receio de jogar contra os habitantes do quarto Sonho de Eternidade.
"Você tem medo! Você votou na Samira, tinha coisa pra falar dela, e o que aconteceu por último agora você vem querer jogar pra cima de mim. Por quê? Porque é conveniente, e todos lá fizeram isso. Você joga de acordo com o que tá acontecendo aqui dentro e lá fora pra queimar as pessoas que estão no paredão", disparou a sister.
Ana Paula e Juliano se intrometeram na conversa e o loiro revelou que contou para Boneco que ouviu Jordana falando mal do baiano e, por isso, ele decidiu atacá-la no sincerão. A jornalista complementou, afirmando que ser apontada pelo brother a deixou nervosa.
A mineira seguiu defendendo Boneco e ironizou, dizendo que Jordana age como se fosse a diretora do programa, querendo mandar nas dinâmicas e no jogo dos outros participantes. A advogada tentou retrucar, apontando que Ana Paula dá apelidos para todos, o que não abalou a jornalista, que apenas respondeu: "Eu tenho esse dom. Eu sou jornalista e gosto de nomear as coisas, e pegam".
Jordana tentou apontar que os apelidos da mineira são uma técnica de persuasão e comentou que o jogo da sister é dar alfinetadas e depois acolher as pessoas. A advogada ainda criticou a postura de Ana Paula com Chaiany e chamou a sister de ridícula.
O xingamento foi rebatido com a jornalista apontando as incoerências da relação de Jordana com a mais recente eliminada e como elas foram de rivais a "melhores amigas de infância", tendo inclusive se beijado na boca. Ana Paula ainda debochou da rival após ela tentar se posicionar melhor para as câmeras, causando raiva em Jordana.
"Ana Paula, se eu precisasse fazer isso, eu não discutia tantas vezes aqui... Você é patética", disparou a brasiliense antes de se retirar do local.
Mais tarde, a conversa continuou e Marciele Albuquerque afirmou para Ana Paula que a sister se equivocou em sua briga com Chaiany, pois a goiana sempre expressou que gosta muito da jornalista.