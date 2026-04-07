BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana

Mais recente eliminada do BBB 26 (Globo), Chaiany Andrade declarou, durante participação no podcast 'Mesacast BBB', que reviu as cenas de seu almoço do anjo e entendeu que foi manipulada por Babu Santana.
A goiana deixou a casa mais vigiada do Brasil no domingo (5) à noite após receber 61,07% dos votos em um paredão contra Marciele Albuquerque e Juliano Floss.
Nesta segunda-feira, a 12ª eliminada do reality seguiu cumprindo agenda e fazendo aparições em programas da emissora. Na parte da manhã, ela tomou um café da manhã com Ana Maria Braga.
Durante a noite, Chaiany foi ao podcast falar com Vinícius Nascimento e Foquinha e analisar sua trajetória no BBB. A apresentadora questionou a sister sobre quais cenas que ela reviu que mais a surpreenderam.
A goiana reiterou que gosta muito de Babu e teve um bom relacionamento com o ator dentro do jogo, mas não deixou de comentar que ficou magoada após refletir sobre a conversa que teve com o brother durante seu almoço do anjo.
"Estou muito magoada no momento, espero que o tempo passe e, no momento em que ele quiser conversar, vou estar aqui. Tudo passou, o jogo acabou", disse.
Na noite anterior, em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro logo após deixar a casa, Chaiany havia comentado que não consegue saber quando outras pessoas tentam manipulá-la.