Após eliminação

BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana

No 'Mesacast BBB', sister comentou sobre manipulação do ator
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 10:30

BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana Crédito: Reprodução Globoplay
Mais recente eliminada do BBB 26 (Globo), Chaiany Andrade declarou, durante participação no podcast 'Mesacast BBB', que reviu as cenas de seu almoço do anjo e entendeu que foi manipulada por Babu Santana.
A goiana deixou a casa mais vigiada do Brasil no domingo (5) à noite após receber 61,07% dos votos em um paredão contra Marciele Albuquerque e Juliano Floss.
Nesta segunda-feira, a 12ª eliminada do reality seguiu cumprindo agenda e fazendo aparições em programas da emissora. Na parte da manhã, ela tomou um café da manhã com Ana Maria Braga.
Durante a noite, Chaiany foi ao podcast falar com Vinícius Nascimento e Foquinha e analisar sua trajetória no BBB. A apresentadora questionou a sister sobre quais cenas que ela reviu que mais a surpreenderam.
A goiana reiterou que gosta muito de Babu e teve um bom relacionamento com o ator dentro do jogo, mas não deixou de comentar que ficou magoada após refletir sobre a conversa que teve com o brother durante seu almoço do anjo.
"Estou muito magoada no momento, espero que o tempo passe e, no momento em que ele quiser conversar, vou estar aqui. Tudo passou, o jogo acabou", disse.
Na noite anterior, em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro logo após deixar a casa, Chaiany havia comentado que não consegue saber quando outras pessoas tentam manipulá-la.

Veja Também

BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula

Juliano Floss é o novo líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre o brother

Juiz descarta 'surto psicológico' de Pedro Henrique no BBB 26 em processo contra a Globo

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

