Juliano Floss é o novo líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre o brother

Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a liderança pela primeira vez na competição Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Na noite deste domingo (05/04), Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu o reinado da casa pela primeira vez. A disputa ocorreu em duas etapas — com escolha de cartas que revelavam benefícios e lançamentos de bolas de futebol —, e o catarinense chegou à final ao lado de Ana Paula Renault, levando a melhor com 60 pontos. Como líder, ele indicou Jordana ao Paredão.

Para conhecer melhor o novo dono do quarto dourado, confira cinco curiosidades sobre o brother Juliano Floss!

1. Nasceu em uma pequena cidade conhecida como “Capital da Amizade”

Apesar de ser amplamente associado a Chapecó, onde também morou e desenvolveu a paixão pela dança, Juliano Floss nasceu em Pinhalzinho, no interior do Oeste catarinense. A cidade , com cerca de 23 mil habitantes, é conhecida pelo apelido de “Capital da Amizade” e por sua força no agronegócio — um contraste curioso com a trajetória pop do influenciador. Mesmo com a agenda lotada de eventos e viagens, ele faz questão de manter viva a conexão com as origens humildes no Sul do país.

2. Viralizou ainda na pandemia de covid-19, aos 16 anos

Foi durante o isolamento da covid-19, em 2020, que Juliano Floss encontrou nas redes sociais um caminho para se comunicar com o mundo. Seu primeiro vídeo publicado já ultrapassou 1 milhão de visualizações, e a fama veio rápida. Embora tenha começado com conteúdo de humor, foi pela dança que ele conquistou de vez a internet — e não por acaso, já que a paixão pelo movimento começou muito antes: ele iniciou os treinos de dança aos 11 anos, com especialização em hip-hop e participações em competições no Brasil e no exterior.

Antes do BBB 26, Juliano Floss dividiu palcos com Anitta e Veigh em grandes festivais de música Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

3. Esteve nos maiores palcos do mundo ao lado de Anitta e Veigh

A dança não ficou restrita às telas. Juliano Floss marcou presença em dois dos maiores festivais de música do mundo: esteve com Anitta no Rock in Rio Lisboa e com Veigh no The Town, onde foi um dos responsáveis pela idealização, organização e coreografia do balé do cantor de trap . Além disso, participou de dois clipes de Anitta como dançarino, em “Nu” e “Grip”, faixas do álbum “Funk Generation”.

4. Sua eliminação da Dança dos Famosos gerou polêmica nacional

Em 2024, Juliano Floss participou da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, e arrancou elogios de nomes como Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Sua saída da competição, no entanto, gerou uma das maiores polêmicas do quadro: ele foi eliminado quando restavam apenas seis duplas, após receber nota 9,9 da atriz Nathalia Dill — que compunha o júri artístico. O motivo teria sido uma cotovelada acidental que a instrutora de Juliano deu em seu rosto durante a apresentação. A web se dividiu, e o episódio acabou ampliando ainda mais sua visibilidade para além do público da internet.

5. Namora Marina Sena há mais de dois anos