Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, dia 6. Os brothers tiveram de formar pódios e escolher alguém que, na opinião de cada um, "não ganha" o reality. A dinâmica gerou atritos entre os adversários e um pequeno mal-estar entre Ana Paula e Samira. Samira ficou de fora do pódio da sister.
Leandro Boneco não foi para o pódio de ninguém, enquanto Jordana foi a mais escolhida como alguém que "não ganha".
Samira, Jordana e Marciele disputam o Paredão no programa. A eliminação ocorre nesta terça-feira, 7. Juliano é o atual líder do reality produzido pela TV Globo.