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BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Brother apontou que mineira não gostou quando ele falou com Jordana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 10:58

Juliano Floss e Ana Paula Renault conversam no quarto do líder do BBB 26
Juliano Floss e Ana Paula Renault conversam no quarto do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay
O dançarino Juliano Floss e a jornalista Ana Paula Renault conversaram no quarto do líder após a eliminação de Samira Sagr do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (7). Os aliados repercutiram a reação de Milena Moreira com a saída da gaúcha.
A veterana comentou que a recreadora infantil não estava "querendo papo" com ela e Juliano afirmou que Milena deve estar com raiva de Jordana Morais por ter "eliminado" Samira.
Ana Paula pontuou que Milena tem plena consciência de que quem tira um participante da casa é o público, portanto não teria motivo para ela ter raiva da adversária. Juliano reiterou que acha que o que chateou a amiga foi o fato de ele e Ana Paula terem conversado com Jordana.
"A Jordana 'tirou' a amiga dela. Teoricamente foi o público. A Tia Milena não tem essa maturidade. Ela não tem a maturidade de nos ver conversando com a Jordana e ficar de boa. É isso que eu estou querendo dizer", explicou.
Milena ficou abalada com a saída de Samira e, antes da loira deixar a casa, pediu para ficar com a foto da amiga. A mineira foi se deitar sozinha no quarto Sonho da Eternidade e ficou admirando o retrato da gaúcha enquanto chorava.
"Idiota! Pra que cê foi sair? E o perfume que cê ia ganhar? Não ganhou, né? Me abandonou, né, Samira?", lamentou a sister.

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