Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

A natação melhora a função miocárdica, reduz processos inflamatórios e fortalece a musculatura Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock

A natação pode ter um impacto ainda mais significativo na saúde cardiovascular do que a corrida. É o que sugere o estudo brasileiro “ Swimming is superior to running in inducing physiological cardiac hypertrophy and enhancing myocardial performance” publicado na revista científica Scientific Reports, que identificou que o exercício na água promove adaptações mais completas no coração. Os pesquisadores observaram que a prática induz um crescimento saudável do músculo cardíaco, aumentando sua capacidade de contração e tornando-o mais eficiente.

De acordo com a pesquisa, embora tanto a natação quanto a corrida melhorem a capacidade respiratória, a atividade aquática se destaca por combinar adaptações funcionais e moleculares. Um dos principais mecanismos envolvidos é a modulação dos microRNAs, moléculas responsáveis por regular a expressão dos RNAs mensageiros, fundamentais para a produção de proteínas essenciais ao organismo. Além disso, foi identificado um aumento do ventrículo esquerdo, uma adaptação típica de esportes de resistência, associada a um coração mais forte e eficiente no bombeamento do sangue.

Para a Dra. Rosangeles Konrad, médica e professora da pós-graduação em Cardiologia da Afya Brasília, estudos experimentais como esse ajudam a compreender os mecanismos por trás dos benefícios cardiovasculares. “Eles apontam melhora da função miocárdica, redução de processos inflamatórios e maior eficiência metabólica, o que reforça a plausibilidade biológica da natação, embora ainda não sejam evidência direta em humanos”, explica.

Benefícios da natação para o coração

A Dra. Rosangeles Konrad ressalta que o diferencial da natação está na forma como o organismo responde ao exercício em meio aquático. “A prática exige uma integração contínua entre respiração, circulação e musculatura. A água aumenta o retorno venoso e modifica a dinâmica cardiovascular, fazendo o coração trabalhar de maneira diferente em comparação aos exercícios em terra. Isso favorece adaptações mais consistentes ao longo do tempo”, afirma.

Segundo a médica, o baixo impacto também permite sustentar o esforço por períodos mais prolongados, potencializando os ganhos cardiovasculares. Na prática clínica, a natação é frequentemente recomendada como estratégia de prevenção e reabilitação, especialmente para idosos e pessoas com limitações articulares.

“Mas é importante destacar que, em pacientes com doenças cardiovasculares, a atividade deve ser orientada, com avaliação prévia e definição adequada de intensidade. Sem esse acompanhamento, deixa de ser uma intervenção estruturada”, pondera a especialista.

A Dra. Rosangeles Konrad reforça ainda que o principal fator para os benefícios da natação é a regularidade. “O coração responde à repetição de estímulos ao longo do tempo. A natação facilita essa constância por ser uma atividade confortável e sustentável, mas o ganho está na continuidade, não apenas no tipo de exercício”, completa.

A natação estimula a liberação de neurotransmissores essenciais para o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: Halfpoint | Shutterstock

Benefícios da natação para a saúde geral

Embora os impactos cardiovasculares chamem atenção, os benefícios da natação vão muito além. Por envolver praticamente todos os grupos musculares e ocorrer em um ambiente de baixo impacto, a modalidade é considerada uma das mais completas para o corpo. Veja outros benefícios:

1. Trabalha todo o corpo e melhora a força muscular

Segundo Hendrio Ritchele Silva, professor de Fisioterapia da Afya Centro Universitário Itaperuna, a água oferece uma combinação única de resistência e proteção. “A natação tem a capacidade de fortalecer a musculatura global, trabalhando membros superiores, inferiores, o tronco e até a musculatura respiratória. O grande diferencial está no empuxo, que reduz o impacto e a sobrecarga nas articulações, sendo excelente para pessoas com dores crônicas ou sobrepeso”, afirma.

2. Contribui para o bem-estar mental

O especialista destaca que, além do fortalecimento, há efeitos importantes no funcionamento do organismo como um todo. “A natação atua diretamente na regulação do metabolismo e do sistema neuroendócrino. Ela estimula a liberação de neurotransmissores como a endorfina, essencial para o bem-estar físico e mental, além de ajudar a regular o sono e o humor”, explica.

3. Melhora a capacidade respiratória e o condicionamento físico

Outro ponto relevante está na melhora da respiração. “A pressão da água favorece o trabalho da musculatura inspiratória, promovendo um ganho mais profundo da capacidade respiratória quando comparado a outras atividades”, acrescenta o especialista.

Na prática, esses efeitos se traduzem em ganhos expressivos para a saúde. “Além do aumento de força e resistência, há melhora do condicionamento cardiovascular, com impacto direto no débito cardíaco e no VO₂ máximo”, pontua.

4. Reduz o impacto nas articulações

Hendrio Ritchele Silva também ressalta o papel da natação como aliada em processos de recuperação, sendo uma excelente ferramenta coadjuvante na reabilitação. De acordo com o professor, após as fases iniciais de uma lesão, quando o paciente precisa recuperar coordenação, força e condicionamento , a natação funciona como uma ponte importante, especialmente em reabilitações cardiorrespiratórias, por permitir ganho aeróbico com baixo estresse articular.

Apesar dos benefícios, ele alerta que, “como qualquer modalidade, a natação deve ser orientada por um profissional, já que a execução inadequada da técnica pode gerar riscos”, conclui.