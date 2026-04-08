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Crime

Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Carlos José Olmo, de 48 anos, foi atingido após ameaças; arma foi encontrada na casa de um homem que está foragido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2026 às 13:15

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 13:15

Homem é morto a tiros no interior de Alegre
Homem é morto a tiros no interior de Alegre Crédito: Polícia Militar
Um homem de 48 anos, identificado pela Polícia Militar como Carlos José Olmo, foi morto a tiros nas proximidades de uma quadra no distrito de Santa Angélica, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7).
De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o crime ocorreu na Rua Ioclério Pereira Santos. Um suspeito, de 52 anos, teria passado de motocicleta pelo local e feito ameaças à vítima. Pouco tempo depois, disparos foram ouvidos, e Carlos José foi encontrado baleado, já sem vida.
Durante as buscas, a polícia localizou na casa do suspeito uma espingarda calibre .28, com um cartucho deflagrado, que pode ter sido usada no crime. O homem não foi localizado.
A motivação do homicídio ainda é desconhecida. A perícia da Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. O caso foi encaminhado à Delegacia de Alegre. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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