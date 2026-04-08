Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Homem é morto a tiros no interior de Alegre Crédito: Polícia Militar

Um homem de 48 anos, identificado pela Polícia Militar como Carlos José Olmo, foi morto a tiros nas proximidades de uma quadra no distrito de Santa Angélica, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7).

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o crime ocorreu na Rua Ioclério Pereira Santos. Um suspeito, de 52 anos, teria passado de motocicleta pelo local e feito ameaças à vítima. Pouco tempo depois, disparos foram ouvidos, e Carlos José foi encontrado baleado, já sem vida.

Durante as buscas, a polícia localizou na casa do suspeito uma espingarda calibre .28, com um cartucho deflagrado, que pode ter sido usada no crime. O homem não foi localizado.